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В МЧС рассказали о состоянии пассажира и пилота найденного на Чукотке Ан-2 - РИА Новости, 10.11.2023
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14:05 10.11.2023 (обновлено: 14:12 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/chukotka-1908662070.html
В МЧС рассказали о состоянии пассажира и пилота найденного на Чукотке Ан-2
В МЧС рассказали о состоянии пассажира и пилота найденного на Чукотке Ан-2 - РИА Новости, 10.11.2023
В МЧС рассказали о состоянии пассажира и пилота найденного на Чукотке Ан-2
Пассажир и второй пилот найденного на Чукотке самолета Ан-2 находятся в сознании, капитана еще ищут, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:05
2023-11-10T14:12
происшествия
чукотка
певек
полярный
владислав кузнецов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Пассажир и второй пилот найденного на Чукотке самолета Ан-2 находятся в сознании, капитана еще ищут, сообщает региональный главк МЧС. Самолет Ан-2 с тремя людьми на борту, летевший по маршруту Певек - Полярный – Певек, перестал выходить на связь на Чукотке, были организованы поиски. Глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что самолёт найден, все трое находившихся на борту получили травмы, капитан судна пешком отправился для поиска места связи. "Наземная группа на высокопроходимой технике добралась до места нахождения самолета. На месте был обнаружен пассажир и второй пилот. Оба находятся в сознании и будут доставлены в артель старателей "Шахтёр". С их слов, капитан воздушного судна в пешем порядке отправился для поиска места связи. На данный момент поисковая группа выдвинулась на поиски капитана по его следам", - говорится в сообщении. В главке РИА Новости уточнили, что капитана пока не нашли. У пострадавших - травмы разной степени тяжести, добавил собеседник.
https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html
чукотка
певек
полярный
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происшествия, чукотка, певек, полярный, владислав кузнецов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2
Происшествия, Чукотка, Певек, Полярный, Владислав Кузнецов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2
В МЧС рассказали о состоянии пассажира и пилота найденного на Чукотке Ан-2

МЧС: пассажир и пилот найденного на Чукотке Ан-2 в сознании, капитана ищут

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Самолет Ан-2. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Пассажир и второй пилот найденного на Чукотке самолета Ан-2 находятся в сознании, капитана еще ищут, сообщает региональный главк МЧС.
Самолет Ан-2 с тремя людьми на борту, летевший по маршруту Певек - Полярный – Певек, перестал выходить на связь на Чукотке, были организованы поиски. Глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что самолёт найден, все трое находившихся на борту получили травмы, капитан судна пешком отправился для поиска места связи.
"Наземная группа на высокопроходимой технике добралась до места нахождения самолета. На месте был обнаружен пассажир и второй пилот. Оба находятся в сознании и будут доставлены в артель старателей "Шахтёр". С их слов, капитан воздушного судна в пешем порядке отправился для поиска места связи. На данный момент поисковая группа выдвинулась на поиски капитана по его следам", - говорится в сообщении.
В главке РИА Новости уточнили, что капитана пока не нашли. У пострадавших - травмы разной степени тяжести, добавил собеседник.
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ПроисшествияЧукоткаПевекПолярныйВладислав КузнецовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-2
 
 
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