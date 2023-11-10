https://ria.ru/20231110/chukotka-1908564335.html

СК возбудил дело после ЧП с Ан-2 на Чукотке

СК возбудил дело после ЧП с Ан-2 на Чукотке - РИА Новости, 10.11.2023

СК возбудил дело после ЧП с Ан-2 на Чукотке

Дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта возбуждено по факту жесткой посадки Ан-2 на Чукотке, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T09:32

2023-11-10T09:32

2023-11-10T10:57

происшествия

чукотка

следственный комитет россии (ск рф)

ан-2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта возбуждено по факту жесткой посадки Ан-2 на Чукотке, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.Ранее в ГУ МЧС РИА Новости рассказали, что самолет Ан-2, на борту которого три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на место последних координат отправились спасатели на вертолете, вездеход и ТРЭКОЛ. Ан-2 принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа", летел по маршруту Певек - Полярный - Певек. Позднее глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что вертолет со спасателями, вылетевший на поиски самолета, отозван из-за непогоды. Из артелей "Полярный" и "Шахтер" выехали на поиски. В прокуратуре ранее сообщили, что Ан-2 перевозил груз из Певека в Полярный."Следователями Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки воздушного судна. Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России по факту авиационного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ", - говорится в сообщении.Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Проводятся поисково-спасательные мероприятия. Следователи выехали на место происшествия.

https://ria.ru/20231110/an-26-1908562628.html

чукотка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чукотка, следственный комитет россии (ск рф), ан-2