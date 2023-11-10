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СК возбудил дело после ЧП с Ан-2 на Чукотке - РИА Новости, 10.11.2023
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09:32 10.11.2023 (обновлено: 10:57 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/chukotka-1908564335.html
СК возбудил дело после ЧП с Ан-2 на Чукотке
СК возбудил дело после ЧП с Ан-2 на Чукотке - РИА Новости, 10.11.2023
СК возбудил дело после ЧП с Ан-2 на Чукотке
Дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта возбуждено по факту жесткой посадки Ан-2 на Чукотке, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T09:32
2023-11-10T10:57
происшествия
чукотка
следственный комитет россии (ск рф)
ан-2
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта возбуждено по факту жесткой посадки Ан-2 на Чукотке, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.Ранее в ГУ МЧС РИА Новости рассказали, что самолет Ан-2, на борту которого три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на место последних координат отправились спасатели на вертолете, вездеход и ТРЭКОЛ. Ан-2 принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа", летел по маршруту Певек - Полярный - Певек. Позднее глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что вертолет со спасателями, вылетевший на поиски самолета, отозван из-за непогоды. Из артелей "Полярный" и "Шахтер" выехали на поиски. В прокуратуре ранее сообщили, что Ан-2 перевозил груз из Певека в Полярный."Следователями Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки воздушного судна. Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России по факту авиационного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ", - говорится в сообщении.Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Проводятся поисково-спасательные мероприятия. Следователи выехали на место происшествия.
https://ria.ru/20231110/an-26-1908562628.html
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происшествия, чукотка, следственный комитет россии (ск рф), ан-2
Происшествия, Чукотка, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-2
СК возбудил дело после ЧП с Ан-2 на Чукотке

Дело нарушении правил эксплуатации завели после ЧП с Ан-2 на Чукотке

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта возбуждено по факту жесткой посадки Ан-2 на Чукотке, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
Ранее в ГУ МЧС РИА Новости рассказали, что самолет Ан-2, на борту которого три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на место последних координат отправились спасатели на вертолете, вездеход и ТРЭКОЛ. Ан-2 принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа", летел по маршруту Певек - Полярный - Певек. Позднее глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что вертолет со спасателями, вылетевший на поиски самолета, отозван из-за непогоды. Из артелей "Полярный" и "Шахтер" выехали на поиски. В прокуратуре ранее сообщили, что Ан-2 перевозил груз из Певека в Полярный.
"Следователями Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки воздушного судна. Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России по факту авиационного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ", - говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Проводятся поисково-спасательные мероприятия. Следователи выехали на место происшествия.
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
В Якутии Ан-26 вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности люка шасси
09:25
 
ПроисшествияЧукоткаСледственный комитет России (СК РФ)Ан-2
 
 
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