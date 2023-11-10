СК возбудил дело после ЧП с Ан-2 на Чукотке
Дело нарушении правил эксплуатации завели после ЧП с Ан-2 на Чукотке
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта возбуждено по факту жесткой посадки Ан-2 на Чукотке, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
Ранее в ГУ МЧС РИА Новости рассказали, что самолет Ан-2, на борту которого три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на место последних координат отправились спасатели на вертолете, вездеход и ТРЭКОЛ. Ан-2 принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа", летел по маршруту Певек - Полярный - Певек. Позднее глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что вертолет со спасателями, вылетевший на поиски самолета, отозван из-за непогоды. Из артелей "Полярный" и "Шахтер" выехали на поиски. В прокуратуре ранее сообщили, что Ан-2 перевозил груз из Певека в Полярный.
"Следователями Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки воздушного судна. Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России по факту авиационного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ", - говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Проводятся поисково-спасательные мероприятия. Следователи выехали на место происшествия.