Минобороны Украины сообщило о военных расходах на 2024 год
Минобороны Украины: в бюджет-2024 на оборону заложили 32,3 миллиарда долларов
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Расходы министерства обороны Украины в бюджете страны на следующий год предусмотрены на уровне 1,2 триллиона гривен (32,3 миллиарда долларов), сообщили в пятницу в Telegram-канале военного ведомства.
Ранее председатель комитета по вопросам бюджета украинского парламента Роксолана Пидласа заявила, что принятый Верховной радой бюджет на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов) будет стоить жизни украинцам, если кабмин не договорится с партнерами о покрытии расходов.
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"Расходы министерства обороны будут составлять 1,164 триллиона гривен (32,3 миллиарда долларов – ред.), 862 миллиарда гривен (почти 23 миллиарда долларов – ред.) или 74,1% - на содержание военнослужащих ВСУ и государственной специальной службы транспорта. Эти деньги пойдут на выплату денежного обеспечения и заработной платы, питание, приобретение формы, амуниции и средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении минобороны.
На закупку оружия, беспилотников и боеприпасов планируют направить 265,4 миллиарда гривен (7,4 миллиарда долларов) или 22,8% от общей суммы расходов.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что оборонный бюджет Украины в 2023 году составит 48,7 миллиарда долларов. Также он утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 9 ноября сообщал, что парламент Украины принял во втором и окончательном чтении проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов).
Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.