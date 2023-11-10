Песков прокомментировал ситуацию с местонахождением осужденного Буткевича
Песков: ФСИН не обязана раскрывать информацию о местонахождении Буткевича
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний не обязана раскрывать место содержания осужденного на длительный срок, воевавший в составе ВСУ журналист Максим Буткевич осужден за преступление, есть решение суда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что родственники и адвокаты не могут получить информацию о местонахождении осужденного в России вступившего в ВСУ журналиста Максима Буткевича.
"Никакой обязанности раскрывать по таким запросам место содержания осуждённого на длительный срок у ФСИН нет, поэтому ничего здесь не нарушается. Он осужден за соответствующее преступление, есть соответствующее решение суда, он отбывает срок", - сказал Песков журналистам.
В марте СК РФ сообщал, что верховными судами Донецкой и Луганской народных республик вынесены приговоры по трем уголовным делам в отношении граждан Украины Виктора Похозея, Максима Буткевича и Владислава Шеля. Все они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов. Кроме того, Буткевич осужден за покушение на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом.
Буткевич, по данным СК, с 20 марта проходивший военную службу в специальном батальоне украинской армии "Берлинго", 4 июня в Северодонецке зашел в квартиру жилого дома на улице Гагарина. Увидев мирных жителей в доме напротив, он выстрелил из противотанкового гранатомета по подъезду дома. В результате два человека были ранены. Буткевич признался в содеянном и раскаялся.