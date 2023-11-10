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Песков прокомментировал ситуацию с местонахождением осужденного Буткевича - РИА Новости, 10.11.2023
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13:11 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/butkevich-1908638529.html
Песков прокомментировал ситуацию с местонахождением осужденного Буткевича
Песков прокомментировал ситуацию с местонахождением осужденного Буткевича - РИА Новости, 10.11.2023
Песков прокомментировал ситуацию с местонахождением осужденного Буткевича
Федеральная служба исполнения наказаний не обязана раскрывать место содержания осужденного на длительный срок, воевавший в составе ВСУ журналист Максим Буткевич РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:11
2023-11-10T13:11
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний не обязана раскрывать место содержания осужденного на длительный срок, воевавший в составе ВСУ журналист Максим Буткевич осужден за преступление, есть решение суда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в СМИ появилась информация, что родственники и адвокаты не могут получить информацию о местонахождении осужденного в России вступившего в ВСУ журналиста Максима Буткевича. "Никакой обязанности раскрывать по таким запросам место содержания осуждённого на длительный срок у ФСИН нет, поэтому ничего здесь не нарушается. Он осужден за соответствующее преступление, есть соответствующее решение суда, он отбывает срок", - сказал Песков журналистам. В марте СК РФ сообщал, что верховными судами Донецкой и Луганской народных республик вынесены приговоры по трем уголовным делам в отношении граждан Украины Виктора Похозея, Максима Буткевича и Владислава Шеля. Все они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов. Кроме того, Буткевич осужден за покушение на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом. Буткевич, по данным СК, с 20 марта проходивший военную службу в специальном батальоне украинской армии "Берлинго", 4 июня в Северодонецке зашел в квартиру жилого дома на улице Гагарина. Увидев мирных жителей в доме напротив, он выстрелил из противотанкового гранатомета по подъезду дома. В результате два человека были ранены. Буткевич признался в содеянном и раскаялся.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, россия
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Дмитрий Песков, Россия
Песков прокомментировал ситуацию с местонахождением осужденного Буткевича

Песков: ФСИН не обязана раскрывать информацию о местонахождении Буткевича

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний не обязана раскрывать место содержания осужденного на длительный срок, воевавший в составе ВСУ журналист Максим Буткевич осужден за преступление, есть решение суда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что родственники и адвокаты не могут получить информацию о местонахождении осужденного в России вступившего в ВСУ журналиста Максима Буткевича.
"Никакой обязанности раскрывать по таким запросам место содержания осуждённого на длительный срок у ФСИН нет, поэтому ничего здесь не нарушается. Он осужден за соответствующее преступление, есть соответствующее решение суда, он отбывает срок", - сказал Песков журналистам.
В марте СК РФ сообщал, что верховными судами Донецкой и Луганской народных республик вынесены приговоры по трем уголовным делам в отношении граждан Украины Виктора Похозея, Максима Буткевича и Владислава Шеля. Все они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов. Кроме того, Буткевич осужден за покушение на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом.
Буткевич, по данным СК, с 20 марта проходивший военную службу в специальном батальоне украинской армии "Берлинго", 4 июня в Северодонецке зашел в квартиру жилого дома на улице Гагарина. Увидев мирных жителей в доме напротив, он выстрелил из противотанкового гранатомета по подъезду дома. В результате два человека были ранены. Буткевич признался в содеянном и раскаялся.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Дмитрий ПесковРоссия
 
 
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