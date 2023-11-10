https://ria.ru/20231110/butkevich-1908638529.html

Песков прокомментировал ситуацию с местонахождением осужденного Буткевича

Песков прокомментировал ситуацию с местонахождением осужденного Буткевича - РИА Новости, 10.11.2023

Песков прокомментировал ситуацию с местонахождением осужденного Буткевича

Федеральная служба исполнения наказаний не обязана раскрывать место содержания осужденного на длительный срок, воевавший в составе ВСУ журналист Максим Буткевич РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:11

2023-11-10T13:11

2023-11-10T13:11

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний не обязана раскрывать место содержания осужденного на длительный срок, воевавший в составе ВСУ журналист Максим Буткевич осужден за преступление, есть решение суда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в СМИ появилась информация, что родственники и адвокаты не могут получить информацию о местонахождении осужденного в России вступившего в ВСУ журналиста Максима Буткевича. "Никакой обязанности раскрывать по таким запросам место содержания осуждённого на длительный срок у ФСИН нет, поэтому ничего здесь не нарушается. Он осужден за соответствующее преступление, есть соответствующее решение суда, он отбывает срок", - сказал Песков журналистам. В марте СК РФ сообщал, что верховными судами Донецкой и Луганской народных республик вынесены приговоры по трем уголовным делам в отношении граждан Украины Виктора Похозея, Максима Буткевича и Владислава Шеля. Все они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов. Кроме того, Буткевич осужден за покушение на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом. Буткевич, по данным СК, с 20 марта проходивший военную службу в специальном батальоне украинской армии "Берлинго", 4 июня в Северодонецке зашел в квартиру жилого дома на улице Гагарина. Увидев мирных жителей в доме напротив, он выстрелил из противотанкового гранатомета по подъезду дома. В результате два человека были ранены. Буткевич признался в содеянном и раскаялся.

https://ria.ru/20231110/plen-1908592457.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, россия