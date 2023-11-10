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В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика - РИА Новости, 10.11.2023
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19:37 10.11.2023 (обновлено: 20:20 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/bombardirovschik-1908767952.html
В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика
В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика - РИА Новости, 10.11.2023
В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика
Военно-воздушные силы США приступили к летным испытаниям новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider, сообщила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T19:37
2023-11-10T20:20
сша
министерство обороны сша
northrop grumman
b-21 (стратегический бомбардировщик)
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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Военно-воздушные силы США приступили к летным испытаниям новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider, сообщила РИА Новости официальный представитель американских ВВС Энн Стефанек.&quot;Самолет B-21 Raider проходит летные испытания. Они являются важным шагом в кампании по тестированию, которую проводят Испытательный центр ВВС и Объединенная испытательная группа B-21 412-го испытательного крыла, чтобы гарантировать устойчивость, дальность полета и ударную мощь (бомбардировщика. — Прим. ред.) в целях сдерживания агрессии и атак стратегического характера против США, а также наших союзников и партнеров&quot;, — сказала собеседница агентства.Бомбардировщик, разрабатываемый компанией Northrop Grumman по технологии "стелс", впервые показали менее года назад.
сша
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сша, министерство обороны сша, northrop grumman, b-21 (стратегический бомбардировщик)
США, Министерство обороны США, Northrop Grumman, B-21 (стратегический бомбардировщик)
В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика

Пентагон сообщил о начале летных испытаний новейшего бомбардировщика B-21 Raider

© Фото : U.S. Air ForceНовый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider
Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : U.S. Air Force
Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Военно-воздушные силы США приступили к летным испытаниям новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider, сообщила РИА Новости официальный представитель американских ВВС Энн Стефанек.
«

"Самолет B-21 Raider проходит летные испытания. Они являются важным шагом в кампании по тестированию, которую проводят Испытательный центр ВВС и Объединенная испытательная группа B-21 412-го испытательного крыла, чтобы гарантировать устойчивость, дальность полета и ударную мощь (бомбардировщика. — Прим. ред.) в целях сдерживания агрессии и атак стратегического характера против США, а также наших союзников и партнеров", — сказала собеседница агентства.

Бомбардировщик, разрабатываемый компанией Northrop Grumman по технологии "стелс", впервые показали менее года назад.
 
СШАМинистерство обороны СШАNorthrop GrummanB-21 (стратегический бомбардировщик)
 
 
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