https://ria.ru/20231110/bombardirovschik-1908767952.html

В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика

В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика - РИА Новости, 10.11.2023

В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика

Военно-воздушные силы США приступили к летным испытаниям новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider, сообщила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T19:37

2023-11-10T19:37

2023-11-10T20:20

сша

министерство обороны сша

northrop grumman

b-21 (стратегический бомбардировщик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836864126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a777a68455bf1fc9bb8c751e874a65f.jpg

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Военно-воздушные силы США приступили к летным испытаниям новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider, сообщила РИА Новости официальный представитель американских ВВС Энн Стефанек."Самолет B-21 Raider проходит летные испытания. Они являются важным шагом в кампании по тестированию, которую проводят Испытательный центр ВВС и Объединенная испытательная группа B-21 412-го испытательного крыла, чтобы гарантировать устойчивость, дальность полета и ударную мощь (бомбардировщика. — Прим. ред.) в целях сдерживания агрессии и атак стратегического характера против США, а также наших союзников и партнеров", — сказала собеседница агентства.Бомбардировщик, разрабатываемый компанией Northrop Grumman по технологии "стелс", впервые показали менее года назад.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, министерство обороны сша, northrop grumman, b-21 (стратегический бомбардировщик)