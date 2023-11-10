https://ria.ru/20231110/bolnitsa-1908779961.html

В Израиле заявили, что больницу "Аш-Шифа" обстреляли из Газы

В Израиле заявили, что больницу "Аш-Шифа" обстреляли из Газы - РИА Новости, 10.11.2023

В Израиле заявили, что больницу "Аш-Шифа" обстреляли из Газы

В Израиле заявляют, что удар по больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа был нанесен якобы в результате неудачно выпущенного снаряда группировки в анклаве, сообщает... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T21:12

2023-11-10T21:12

2023-11-10T21:12

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Израиле заявляют, что удар по больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа был нанесен якобы в результате неудачно выпущенного снаряда группировки в анклаве, сообщает телеканал NBC со ссылкой на израильского чиновника в силах безопасности. Глава пресс-службы правительства Газы Саляма Мааруф заявлял, что 13 человек погибли, десятки ранены в результате израильского удара по больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. "Высокопоставленный израильский чиновник в сфере безопасности заявил... что удар по больнице "Аш-Шифа" сегодня стал результатом неудачно запущенного снаряда военизированной группировки внутри Газы", - говорится в сообщении телеканала. Источник добавил, что Армия обороны Израиля проводит "обширный анализ своих систем и разведданных". Ранее армия Израиля уже заявляла о попадании ракеты из сектора Газа по больнице в анклаве, когда в октябре больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли около 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/izrail-1908777001.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, палестина, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году