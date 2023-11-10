Рейтинг@Mail.ru
В Израиле заявили, что больницу "Аш-Шифа" обстреляли из Газы - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/bolnitsa-1908779961.html
В Израиле заявили, что больницу "Аш-Шифа" обстреляли из Газы
В Израиле заявили, что больницу "Аш-Шифа" обстреляли из Газы - РИА Новости, 10.11.2023
В Израиле заявили, что больницу "Аш-Шифа" обстреляли из Газы
В Израиле заявляют, что удар по больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа был нанесен якобы в результате неудачно выпущенного снаряда группировки в анклаве, сообщает... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T21:12
2023-11-10T21:12
в мире
израиль
россия
палестина
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905116643_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_944e17fde024f3430f38968a714b8c88.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Израиле заявляют, что удар по больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа был нанесен якобы в результате неудачно выпущенного снаряда группировки в анклаве, сообщает телеканал NBC со ссылкой на израильского чиновника в силах безопасности. Глава пресс-службы правительства Газы Саляма Мааруф заявлял, что 13 человек погибли, десятки ранены в результате израильского удара по больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. "Высокопоставленный израильский чиновник в сфере безопасности заявил... что удар по больнице "Аш-Шифа" сегодня стал результатом неудачно запущенного снаряда военизированной группировки внутри Газы", - говорится в сообщении телеканала. Источник добавил, что Армия обороны Израиля проводит "обширный анализ своих систем и разведданных". Ранее армия Израиля уже заявляла о попадании ракеты из сектора Газа по больнице в анклаве, когда в октябре больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли около 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/izrail-1908777001.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
израиль
россия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905116643_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_b0c999a81689d80fde58da4f52c8a1a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, палестина, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили, что больницу "Аш-Шифа" обстреляли из Газы

NBC: в Израиле заявили, что удар по больнице "Аш-Шифа" нанесли снарядом из Газы

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкТерритория больницы Аль-Шифы в городе Газа
Территория больницы Аль-Шифы в городе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
Территория больницы Аль-Шифы в городе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Израиле заявляют, что удар по больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа был нанесен якобы в результате неудачно выпущенного снаряда группировки в анклаве, сообщает телеканал NBC со ссылкой на израильского чиновника в силах безопасности.
Глава пресс-службы правительства Газы Саляма Мааруф заявлял, что 13 человек погибли, десятки ранены в результате израильского удара по больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа.
«
"Высокопоставленный израильский чиновник в сфере безопасности заявил... что удар по больнице "Аш-Шифа" сегодня стал результатом неудачно запущенного снаряда военизированной группировки внутри Газы", - говорится в сообщении телеканала.
Источник добавил, что Армия обороны Израиля проводит "обширный анализ своих систем и разведданных".
Ранее армия Израиля уже заявляла о попадании ракеты из сектора Газа по больнице в анклаве, когда в октябре больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли около 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
США не смогут спасти Израиль, заявил глава КСИР Ирана
Вчера, 20:45
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильРоссияПалестинаВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала