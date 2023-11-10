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При атаке по больнице "Аль-Кудс" в секторе Газа погиб человек
При атаке по больнице "Аль-Кудс" в секторе Газа погиб человек - РИА Новости, 10.11.2023
При атаке по больнице "Аль-Кудс" в секторе Газа погиб человек
По меньшей мере один человек погиб и 20 ранены в результате атаки по больнице "Аль-Кудс" в секторе Газа, сообщило Палестинское общество Красного полумесяца. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:23
2023-11-10T17:23
2023-11-10T17:32
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и 20 ранены в результате атаки по больнице "Аль-Кудс" в секторе Газа, сообщило Палестинское общество Красного полумесяца."Один человек погибший и 20 раненых среди перемещенных лиц, в основном детей, двое в критическом состоянии из-за того, что ...снайперы целятся по больнице "Аль-Кудс" и стреляют прямо по перемещенным лицам в здании. Кроме того, есть пострадавшие от осколков артснарядов к западу от больницы", - говорится в сообщении Красного полумесяца в соцсети X.Ранее Палестинское общество Красного полумесяца сообщало о столкновениях в районе больницы "Аль-Кудс".
https://ria.ru/20231110/zalozhniki-1908707844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
При атаке по больнице "Аль-Кудс" в секторе Газа погиб человек
При атаке по больнице "Аль-Кудс" в секторе Газа погиб человек, 20 ранены
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и 20 ранены в результате атаки по больнице "Аль-Кудс" в секторе Газа, сообщило Палестинское общество Красного полумесяца.
"Один человек погибший и 20 раненых среди перемещенных лиц, в основном детей, двое в критическом состоянии из-за того, что ...снайперы целятся по больнице "Аль-Кудс" и стреляют прямо по перемещенным лицам в здании. Кроме того, есть пострадавшие от осколков артснарядов к западу от больницы", - говорится в сообщении Красного полумесяца в соцсети X.
Ранее Палестинское общество Красного полумесяца сообщало о столкновениях в районе больницы "Аль-Кудс".
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