https://ria.ru/20231110/bolnitsa-1908726340.html

При атаке по больнице "Аль-Кудс" в секторе Газа погиб человек

При атаке по больнице "Аль-Кудс" в секторе Газа погиб человек - РИА Новости, 10.11.2023

При атаке по больнице "Аль-Кудс" в секторе Газа погиб человек

По меньшей мере один человек погиб и 20 ранены в результате атаки по больнице "Аль-Кудс" в секторе Газа, сообщило Палестинское общество Красного полумесяца. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:23

2023-11-10T17:23

2023-11-10T17:32

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и 20 ранены в результате атаки по больнице "Аль-Кудс" в секторе Газа, сообщило Палестинское общество Красного полумесяца."Один человек погибший и 20 раненых среди перемещенных лиц, в основном детей, двое в критическом состоянии из-за того, что ...снайперы целятся по больнице "Аль-Кудс" и стреляют прямо по перемещенным лицам в здании. Кроме того, есть пострадавшие от осколков артснарядов к западу от больницы", - говорится в сообщении Красного полумесяца в соцсети X.Ранее Палестинское общество Красного полумесяца сообщало о столкновениях в районе больницы "Аль-Кудс".

https://ria.ru/20231110/zalozhniki-1908707844.html

сектор газа

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа