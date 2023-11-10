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СМИ: индонезийская больница в Газе прекратит работу из-за нехватки топлива - РИА Новости, 10.11.2023
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04:11 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/bolnitsa-1908545828.html
СМИ: индонезийская больница в Газе прекратит работу из-за нехватки топлива
СМИ: индонезийская больница в Газе прекратит работу из-за нехватки топлива - РИА Новости, 10.11.2023
СМИ: индонезийская больница в Газе прекратит работу из-за нехватки топлива
Директор индонезийской больницы в секторе Газа Атеф аль-Кахут заявил, что учреждение полностью прекратит работу, поскольку в нем кончилось топливо, запасы... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T04:11
2023-11-10T04:11
израиль
россия
индонезия
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Директор индонезийской больницы в секторе Газа Атеф аль-Кахут заявил, что учреждение полностью прекратит работу, поскольку в нем кончилось топливо, запасы которого невозможно восполнить под непрекращающимися обстрелами Израиля. "(Сейчас - ред.) в индонезийской больнице осталось 1100 литров дизельного топлива, и этого хватит только на один день", - приводит заявление директора больницы индонезийское агентство ANTARA. Атеф аль-Кахут добавил, что в пятницу индонезийская больница перестанет работать, если не получит новых источников топлива. Волонтёр индонезийской больницы Фикри Рофиул Хак сообщил, что гуманитарная помощь так и не смогла попасть в северный район Газы, где расположена индонезийская больница. "Тем временем Израиль продолжает обстреливать центральную часть сектора Газа, чтобы отделить южную часть сектора Газа от северной", - пояснил Хак. По его словам, один из таких обстрелов произошел в ночь на пятницу - по территории вокруг больницы "было выпущено как минимум 11 снарядов". На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как серия сильных взрывов приводит к панике на территории больницы. Ранее на этой неделе Израиль обвинил индонезийскую больницу в том, что она является базой для операций боевиков ХАМАС. Власти Индонезии и руководство больницы отвергли это обвинение. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231109/roddom-1908524901.html
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израиль, россия, индонезия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Индонезия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: индонезийская больница в Газе прекратит работу из-за нехватки топлива

ANTARA: индонезийская больница в Газе прекратит работу из-за нехватки топлива

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкРебенок, пострадавший в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе
Ребенок, пострадавший в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
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Ребенок, пострадавший в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Директор индонезийской больницы в секторе Газа Атеф аль-Кахут заявил, что учреждение полностью прекратит работу, поскольку в нем кончилось топливо, запасы которого невозможно восполнить под непрекращающимися обстрелами Израиля.
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"(Сейчас - ред.) в индонезийской больнице осталось 1100 литров дизельного топлива, и этого хватит только на один день", - приводит заявление директора больницы индонезийское агентство ANTARA.
Атеф аль-Кахут добавил, что в пятницу индонезийская больница перестанет работать, если не получит новых источников топлива.
Волонтёр индонезийской больницы Фикри Рофиул Хак сообщил, что гуманитарная помощь так и не смогла попасть в северный район Газы, где расположена индонезийская больница.
"Тем временем Израиль продолжает обстреливать центральную часть сектора Газа, чтобы отделить южную часть сектора Газа от северной", - пояснил Хак. По его словам, один из таких обстрелов произошел в ночь на пятницу - по территории вокруг больницы "было выпущено как минимум 11 снарядов". На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как серия сильных взрывов приводит к панике на территории больницы.
Ранее на этой неделе Израиль обвинил индонезийскую больницу в том, что она является базой для операций боевиков ХАМАС. Власти Индонезии и руководство больницы отвергли это обвинение.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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