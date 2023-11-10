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В ФРГ заявили, что беженцы с Украины злоупотребляют льготами

В ФРГ заявили, что беженцы с Украины злоупотребляют льготами - РИА Новости, 10.11.2023

В ФРГ заявили, что беженцы с Украины злоупотребляют льготами

Немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая недавно объявила о планах создания новой партии, заявила, что украинские беженцы порой злоупотребляют предоставляемыми РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T19:13

2023-11-10T19:13

2023-11-10T19:13

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая недавно объявила о планах создания новой партии, заявила, что украинские беженцы порой злоупотребляют предоставляемыми им льготами. "Когда украинцы возвращаются на родину, фактически там живут, а сюда приезжают только для получения выплаты, то возникают большие вопросы", - сказала Вагенкнехт в интервью телеканалам NTV и RTL. "Я знаю конкретные случаи. В моем родном городе снимаются целые дома для украинских беженцев, и соседи удивляются, что там никого нет", - продолжила она. При этом Вагенкнехт подчеркнула, что не обобщает всех беженцев с Украины и понимает боль тех, кто потерял родственников и вынужден был покинуть родину. В прошлом месяце критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против РФ Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, будущую партию готовы поддержать порядка 14% немцев.

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в мире, украина, сара вагенкнехт, германия, россия