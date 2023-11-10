https://ria.ru/20231110/bespilotniki-1908553034.html

Средства ПВО сбили два украинских БПЛА в Крыму и один в Тульской области

Средства ПВО сбили два украинских БПЛА в Крыму и один в Тульской области - РИА Новости, 10.11.2023

Средства ПВО сбили два украинских БПЛА в Крыму и один в Тульской области

Российские средства ПВО сбили два украинских дрона в Крыму и один в Тульской области, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T07:28

2023-11-10T07:28

2023-11-10T07:43

специальная военная операция на украине

россия

тульская область

безопасность

республика крым

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили два украинских дрона в Крыму и один в Тульской области, сообщили в пятницу в Минобороны России."В течение ночи 10 ноября т.г. пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым. Еще один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20231109/bespilotnik-1908310424.html

россия

тульская область

республика крым

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россия, тульская область, безопасность, республика крым