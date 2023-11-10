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Средства ПВО сбили два украинских БПЛА в Крыму и один в Тульской области - РИА Новости, 10.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 10.11.2023 (обновлено: 07:43 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/bespilotniki-1908553034.html
Средства ПВО сбили два украинских БПЛА в Крыму и один в Тульской области
Средства ПВО сбили два украинских БПЛА в Крыму и один в Тульской области - РИА Новости, 10.11.2023
Средства ПВО сбили два украинских БПЛА в Крыму и один в Тульской области
Российские средства ПВО сбили два украинских дрона в Крыму и один в Тульской области, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T07:28
2023-11-10T07:43
специальная военная операция на украине
россия
тульская область
безопасность
республика крым
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили два украинских дрона в Крыму и один в Тульской области, сообщили в пятницу в Минобороны России."В течение ночи 10 ноября т.г. пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым. Еще один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20231109/bespilotnik-1908310424.html
россия
тульская область
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россия, тульская область, безопасность, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Тульская область, Безопасность, Республика Крым
Средства ПВО сбили два украинских БПЛА в Крыму и один в Тульской области

Силы ПВО перехватили в Крыму два БПЛА и уничтожила один в Тульской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили два украинских дрона в Крыму и один в Тульской области, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"В течение ночи 10 ноября т.г. пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым. Еще один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области", - заявили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияТульская областьБезопасностьРеспублика Крым
 
 
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