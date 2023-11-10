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При пожаре в Башкирии спасли 23 постояльца психоневрологической клиники - РИА Новости, 10.11.2023
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Хорошие новости
 
11:04 10.11.2023 (обновлено: 16:27 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/bashkiriya-1908594388.html
При пожаре в Башкирии спасли 23 постояльца психоневрологической клиники
При пожаре в Башкирии спасли 23 постояльца психоневрологической клиники - РИА Новости, 10.11.2023
При пожаре в Башкирии спасли 23 постояльца психоневрологической клиники
Сотрудники МЧС по Башкирии спасли 23 постояльца психоневрологического диспансера в Башкирии, где произошел пожар, сообщили в ГУ ведомства по региону. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:04
2023-11-10T16:27
хорошие новости
происшествия
республика башкортостан
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УФА, 10 ноя — РИА Новости. Сотрудники МЧС по Башкирии спасли 23 постояльца психоневрологического диспансера в Башкирии, где произошел пожар, сообщили в ГУ ведомства по региону."Самостоятельно эвакуировались 114 человек. Другие от страха стояли у окон и прятались под кроватями. Так, из задымленных помещений по лестничным маршам спасены 23 человека", — уточнили в МЧС. Пожар вспыхнул на третьем этаже четырехэтажного здания филиала Кумертауского психоневрологического интерната. Возгорание ликвидировали на площади 15 квадратных метров, в результате на третьем этаже здания закопчены стены и потолок на общей площади около 100 квадратных метров. "Проведено внеочередное заседание района для решения вопросов о дальнейшем размещении получателей социальных услуг и устранения последствий пожара", — добавили в ведомстве. В МЧС России также добавили, что очагом возгорания стал диван.
https://ria.ru/20231102/spasenie-1906898515.html
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происшествия, республика башкортостан
Хорошие новости, Происшествия, Республика Башкортостан
При пожаре в Башкирии спасли 23 постояльца психоневрологической клиники

Сотрудники МЧС спасли 23 постояльца психоневрологической клиники в Башкирии

© Фото : МЧС России/TelegramПожар в психоневрологической клинике в Башкирии
Пожар в психоневрологической клинике в Башкирии - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : МЧС России/Telegram
Пожар в психоневрологической клинике в Башкирии
Читать ria.ru в
УФА, 10 ноя — РИА Новости. Сотрудники МЧС по Башкирии спасли 23 постояльца психоневрологического диспансера в Башкирии, где произошел пожар, сообщили в ГУ ведомства по региону.
«
"Самостоятельно эвакуировались 114 человек. Другие от страха стояли у окон и прятались под кроватями. Так, из задымленных помещений по лестничным маршам спасены 23 человека", — уточнили в МЧС.
Пожар вспыхнул на третьем этаже четырехэтажного здания филиала Кумертауского психоневрологического интерната.
Возгорание ликвидировали на площади 15 квадратных метров, в результате на третьем этаже здания закопчены стены и потолок на общей площади около 100 квадратных метров.
"Проведено внеочередное заседание района для решения вопросов о дальнейшем размещении получателей социальных услуг и устранения последствий пожара", — добавили в ведомстве.
В МЧС России также добавили, что очагом возгорания стал диван.
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Хорошие новостиПроисшествияРеспублика Башкортостан
 
 
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