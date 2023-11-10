https://ria.ru/20231110/bashkiriya-1908594388.html

При пожаре в Башкирии спасли 23 постояльца психоневрологической клиники

При пожаре в Башкирии спасли 23 постояльца психоневрологической клиники - РИА Новости, 10.11.2023

При пожаре в Башкирии спасли 23 постояльца психоневрологической клиники

Сотрудники МЧС по Башкирии спасли 23 постояльца психоневрологического диспансера в Башкирии, где произошел пожар, сообщили в ГУ ведомства по региону. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:04

2023-11-10T11:04

2023-11-10T16:27

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республика башкортостан

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УФА, 10 ноя — РИА Новости. Сотрудники МЧС по Башкирии спасли 23 постояльца психоневрологического диспансера в Башкирии, где произошел пожар, сообщили в ГУ ведомства по региону."Самостоятельно эвакуировались 114 человек. Другие от страха стояли у окон и прятались под кроватями. Так, из задымленных помещений по лестничным маршам спасены 23 человека", — уточнили в МЧС. Пожар вспыхнул на третьем этаже четырехэтажного здания филиала Кумертауского психоневрологического интерната. Возгорание ликвидировали на площади 15 квадратных метров, в результате на третьем этаже здания закопчены стены и потолок на общей площади около 100 квадратных метров. "Проведено внеочередное заседание района для решения вопросов о дальнейшем размещении получателей социальных услуг и устранения последствий пожара", — добавили в ведомстве. В МЧС России также добавили, что очагом возгорания стал диван.

https://ria.ru/20231102/spasenie-1906898515.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика башкортостан