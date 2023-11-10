https://ria.ru/20231110/avtomobil-1908710821.html
Самарская область разыграет автомобиль Lada Vesta на выставке "Россия"
Самарская область разыграет автомобиль Lada Vesta на выставке "Россия" - РИА Новости, 10.11.2023
Самарская область разыграет автомобиль Lada Vesta на выставке "Россия"
Самарская область проведет розыгрыш автомобиля Lada Vesta на своем стенде на форуме "Россия" в Москве, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:42
2023-11-10T16:42
2023-11-10T16:42
выставка-форум "россия"
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САМАРА, 10 ноя - РИА Новости. Самарская область проведет розыгрыш автомобиля Lada Vesta на своем стенде на форуме "Россия" в Москве, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Ранее в региональном правительстве сообщали, что розыгрыш автомобиля будет объявлен в день региона на выставке, 30 ноября. "Регистрация (проводится) на стенде на тач-панелях, подведение итогов - в конце декабря перед Новым годом, вручение - после (новогодних) праздников", - сказала собеседница агентства. В правительстве области уточнили, что будет разыгран автомобиль Lada Vesta, поучаствовать в розыгрыше смогут все желающие. Дату вручения приза пока не называют. В центре стенда Самарской области на форуме "Россия" установлен монумент "Ладья", основной экран представлен в виде паруса. Особенностью самарского стенда стала зона амфитеатра со зрительскими местами, где проводятся различные мероприятия. Также на площадке можно сыграть в футбол, хоккей, баскетбол с цифровыми двойниками известных спортсменов Самарской области, собрать пазлы с красивыми видами региона. По окончании выставки в Москве экспозицию планируется перевезти в Самару. Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231110/svadba-1908698528.html
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самарская область, lada vesta, общество, авто
Выставка-форум "Россия", Самарская область, Lada Vesta, Общество, Авто
Самарская область разыграет автомобиль Lada Vesta на выставке "Россия"
Самарская область разыграет авто Lada Vesta на своем стенде на выставке "Россия"
САМАРА, 10 ноя - РИА Новости. Самарская область проведет розыгрыш автомобиля Lada Vesta на своем стенде на форуме "Россия" в Москве, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее в региональном правительстве сообщали, что розыгрыш автомобиля будет объявлен в день региона на выставке, 30 ноября.
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"Регистрация (проводится) на стенде на тач-панелях, подведение итогов - в конце декабря перед Новым годом, вручение - после (новогодних) праздников", - сказала собеседница агентства.
В правительстве области уточнили, что будет разыгран автомобиль Lada Vesta, поучаствовать в розыгрыше смогут все желающие. Дату вручения приза пока не называют.
В центре стенда Самарской области на форуме "Россия" установлен монумент "Ладья", основной экран представлен в виде паруса. Особенностью самарского стенда стала зона амфитеатра со зрительскими местами, где проводятся различные мероприятия. Также на площадке можно сыграть в футбол, хоккей, баскетбол с цифровыми двойниками известных спортсменов Самарской области, собрать пазлы с красивыми видами региона. По окончании выставки в Москве экспозицию планируется перевезти в Самару.
Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
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