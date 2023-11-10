https://ria.ru/20231110/avtomobil-1908710821.html

Самарская область разыграет автомобиль Lada Vesta на выставке "Россия"

Самарская область разыграет автомобиль Lada Vesta на выставке "Россия" - РИА Новости, 10.11.2023

Самарская область разыграет автомобиль Lada Vesta на выставке "Россия"

Самарская область проведет розыгрыш автомобиля Lada Vesta на своем стенде на форуме "Россия" в Москве, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:42

2023-11-10T16:42

2023-11-10T16:42

выставка-форум "россия"

самарская область

lada vesta

общество

авто

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САМАРА, 10 ноя - РИА Новости. Самарская область проведет розыгрыш автомобиля Lada Vesta на своем стенде на форуме "Россия" в Москве, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Ранее в региональном правительстве сообщали, что розыгрыш автомобиля будет объявлен в день региона на выставке, 30 ноября. "Регистрация (проводится) на стенде на тач-панелях, подведение итогов - в конце декабря перед Новым годом, вручение - после (новогодних) праздников", - сказала собеседница агентства. В правительстве области уточнили, что будет разыгран автомобиль Lada Vesta, поучаствовать в розыгрыше смогут все желающие. Дату вручения приза пока не называют. В центре стенда Самарской области на форуме "Россия" установлен монумент "Ладья", основной экран представлен в виде паруса. Особенностью самарского стенда стала зона амфитеатра со зрительскими местами, где проводятся различные мероприятия. Также на площадке можно сыграть в футбол, хоккей, баскетбол с цифровыми двойниками известных спортсменов Самарской области, собрать пазлы с красивыми видами региона. По окончании выставки в Москве экспозицию планируется перевезти в Самару. Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231110/svadba-1908698528.html

https://ria.ru/20231109/vytsavka-1908304624.html

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самарская область, lada vesta, общество, авто