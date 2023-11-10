https://ria.ru/20231110/aviaprom-1908538656.html
Минфин согласовал инвестпрограмму "Ростеха" для гражданского авиапрома
Минфин согласовал инвестпрограмму "Ростеха" для гражданского авиапрома - РИА Новости, 10.11.2023
Минфин согласовал инвестпрограмму "Ростеха" для гражданского авиапрома
Минфин России согласовал инвестпрограмму госкорпорации "Ростех" под проекты в области авиационной промышленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T01:01
2023-11-10T01:01
2023-11-10T01:01
экономика
россия
сергей чемезов
министерство финансов рф (минфин россии)
ростех
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минфин России согласовал инвестпрограмму госкорпорации "Ростех" под проекты в области авиационной промышленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Указанная инвестиционная программа согласована. При этом отмечаем, что заявлять об утверждении финансирования, его объемах и сроках целесообразно после утверждения паспорта соответствующего федерального проекта инвестпрограммы", - ответили в ведомстве на вопрос о согласовании инвестпрограммы "Ростеха" в области гражданского авиапрома. Ранее глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщал, что "Ростех" рассчитывает увеличить выручку по итогам 2023 года более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, до 2,8 триллиона рублей.
https://ria.ru/20230616/aviapromyshlennost-1878706643.html
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экономика, россия, сергей чемезов, министерство финансов рф (минфин россии), ростех
Экономика, Россия, Сергей Чемезов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Ростех
Минфин согласовал инвестпрограмму "Ростеха" для гражданского авиапрома
Минфин согласовал инвестпрограмму "Ростеха" под проекты в области авиапрома