https://ria.ru/20231110/aviaprom-1908538656.html

Минфин согласовал инвестпрограмму "Ростеха" для гражданского авиапрома

Минфин согласовал инвестпрограмму "Ростеха" для гражданского авиапрома - РИА Новости, 10.11.2023

Минфин согласовал инвестпрограмму "Ростеха" для гражданского авиапрома

Минфин России согласовал инвестпрограмму госкорпорации "Ростех" под проекты в области авиационной промышленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T01:01

2023-11-10T01:01

2023-11-10T01:01

экономика

россия

сергей чемезов

министерство финансов рф (минфин россии)

ростех

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минфин России согласовал инвестпрограмму госкорпорации "Ростех" под проекты в области авиационной промышленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Указанная инвестиционная программа согласована. При этом отмечаем, что заявлять об утверждении финансирования, его объемах и сроках целесообразно после утверждения паспорта соответствующего федерального проекта инвестпрограммы", - ответили в ведомстве на вопрос о согласовании инвестпрограммы "Ростеха" в области гражданского авиапрома. Ранее глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщал, что "Ростех" рассчитывает увеличить выручку по итогам 2023 года более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, до 2,8 триллиона рублей.

https://ria.ru/20230616/aviapromyshlennost-1878706643.html

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экономика, россия, сергей чемезов, министерство финансов рф (минфин россии), ростех