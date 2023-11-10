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Названы лучшие даты для полетов на горнолыжные курорты - РИА Новости, 10.11.2023
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Туризм
 
05:03 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/aviabilety-1908476187.html
Названы лучшие даты для полетов на горнолыжные курорты
Названы лучшие даты для полетов на горнолыжные курорты - РИА Новости, 10.11.2023
Названы лучшие даты для полетов на горнолыжные курорты
Аналитики собрали выгодные даты для полетов на популярные горнолыжные курорты России, сообщает "Авиасейлс". РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T05:03
2023-11-10T05:03
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Аналитики собрали выгодные даты для полетов на популярные горнолыжные курорты России, сообщает "Авиасейлс".Так, по данным экспертов, из Москвы и Петербурга выгоднее лететь в "Солнечную Долину" в Миассе. Зимний сезон на курорте длится с ноября по апрель. Авиабилеты в ближайшие к курорту аэропорты Екатеринбурга и Челябинска стоят от 7 тысяч рублей туда-обратно из Москвы. Согласно данным аналитиков, из Москвы в "Солнечную Долину" выгоднее всего лететь 29 ноября –6 декабря, 13 –20 декабря, 12 –20 января. Из Северной столицы долететь можно, заплатив от 7 800 рублей. Лучшие даты: 21 – 28 ноября, 15 – 21 декабря, 13 – 20 января.Лететь за снежными горками с декабря по апрель можно в "Губаху" в Пермском крае. Авиабилеты в ближайший к курорту аэропорт Перми из Москвы стоят от 7 500 рублей туда-обратно. Самые выгодные даты в ближайшие месяцы 11 – 18 декабря, 10 – 15 января, 7 – 14 февраля. Авиабилеты из Петербурга стоят от 10 400 рублей. Рекомендуемые даты вылета: 23 декабря – 1 января, 8 – 14 января, 6 – 13 февраля.В горах Архыза сезон для лыжников и сноубордистов открыт с декабря по апрель. Авиабилеты в Минеральные воды рядом с курортом можно найти от 8 100 рублей из Москвы 18 – 24 декабря, 20 – 27 января, 8 – 16 февраля. Полет из Петербурга обойдется от 10 000 рублей 11 – 23 декабря, 17 – 24 января, 9 – 16 февраля.Горнолыжный сезон в горах Сочи открыт с декабря по май. Добраться до "Красной Поляны", "Розы Хутор" и "Газпрома" можно от 9 800 рублей из Москвы. Рекомендуемые даты: 10 – 16 декабря, 9 – 15 января, 6 – 14 февраля. Билеты из Санкт-Петербурга стоят от 11 800 рублей. Выгодные даты: 8 – 15 декабря, 11 – 20 января, 16 – 22 февраля.Начиная с ноября до апреля можно отправиться кататься в Абзаково, что рядом с Магнитогорском. Авиабилеты из Москвы обойдутся от 17 000 рублей. Лететь выгоднее 24 ноября – 2 декабря, 14 – 21 декабря. Абзаково — одно из самых выгодных направлений для петербуржцев. Из Северной столицы авиабилеты можно найти от 9 000 рублей. Рекомендуемые даты: 29 ноября – 6 декабря, 20 – 27 декабря, 31 января – 7 февраля.
https://ria.ru/20231108/puteshestviya-1907985347.html
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новости - туризм, туризм, туристы, отдых в россии, красная поляна, миасс, пермский край, архыз, магнитогорск
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, отдых в России, Красная Поляна, Миасс, Пермский край, Архыз, Магнитогорск
Названы лучшие даты для полетов на горнолыжные курорты

В "Авиасейлс" назвали даты, в которые выгоднее лететь на горнолыжные курорты

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСноубордист
Сноубордист - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Аналитики собрали выгодные даты для полетов на популярные горнолыжные курорты России, сообщает "Авиасейлс".
Так, по данным экспертов, из Москвы и Петербурга выгоднее лететь в "Солнечную Долину" в Миассе. Зимний сезон на курорте длится с ноября по апрель. Авиабилеты в ближайшие к курорту аэропорты Екатеринбурга и Челябинска стоят от 7 тысяч рублей туда-обратно из Москвы. Согласно данным аналитиков, из Москвы в "Солнечную Долину" выгоднее всего лететь 29 ноября –6 декабря, 13 –20 декабря, 12 –20 января. Из Северной столицы долететь можно, заплатив от 7 800 рублей. Лучшие даты: 21 – 28 ноября, 15 – 21 декабря, 13 – 20 января.
Лететь за снежными горками с декабря по апрель можно в "Губаху" в Пермском крае. Авиабилеты в ближайший к курорту аэропорт Перми из Москвы стоят от 7 500 рублей туда-обратно. Самые выгодные даты в ближайшие месяцы 11 – 18 декабря, 10 – 15 января, 7 – 14 февраля. Авиабилеты из Петербурга стоят от 10 400 рублей. Рекомендуемые даты вылета: 23 декабря – 1 января, 8 – 14 января, 6 – 13 февраля.
В горах Архыза сезон для лыжников и сноубордистов открыт с декабря по апрель. Авиабилеты в Минеральные воды рядом с курортом можно найти от 8 100 рублей из Москвы 18 – 24 декабря, 20 – 27 января, 8 – 16 февраля. Полет из Петербурга обойдется от 10 000 рублей 11 – 23 декабря, 17 – 24 января, 9 – 16 февраля.
Горнолыжный сезон в горах Сочи открыт с декабря по май. Добраться до "Красной Поляны", "Розы Хутор" и "Газпрома" можно от 9 800 рублей из Москвы. Рекомендуемые даты: 10 – 16 декабря, 9 – 15 января, 6 – 14 февраля. Билеты из Санкт-Петербурга стоят от 11 800 рублей. Выгодные даты: 8 – 15 декабря, 11 – 20 января, 16 – 22 февраля.
Начиная с ноября до апреля можно отправиться кататься в Абзаково, что рядом с Магнитогорском. Авиабилеты из Москвы обойдутся от 17 000 рублей. Лететь выгоднее 24 ноября – 2 декабря, 14 – 21 декабря. Абзаково — одно из самых выгодных направлений для петербуржцев. Из Северной столицы авиабилеты можно найти от 9 000 рублей. Рекомендуемые даты: 29 ноября – 6 декабря, 20 – 27 декабря, 31 января – 7 февраля.
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