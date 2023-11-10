https://ria.ru/20231110/ates-1908635732.html

Стало известно, кто представит Россию на саммите АТЭС в США

Стало известно, кто представит Россию на саммите АТЭС в США - РИА Новости, 10.11.2023

Стало известно, кто представит Россию на саммите АТЭС в США

Российскую делегацию на саммите АТЭС в США возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:02

2023-11-10T13:02

2023-11-10T13:02

алексей оверчук

россия

сан-франциско

сша

саммит атэс

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российскую делегацию на саммите АТЭС в США возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Вчера много было ко мне вопросов относительно того, кто будет представлять Россию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. По поручению президента российскую делегацию возглавит вице-премьер Оверчук", - сказал Песков журналистам. Саммит АТЭС состоится в американском Сан-Франциско 11-17 ноября.

https://ria.ru/20231109/bayden-1908495138.html

россия

сан-франциско

сша

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2023

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алексей оверчук, россия, сан-франциско, сша, саммит атэс