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Стало известно, кто представит Россию на саммите АТЭС в США - РИА Новости, 10.11.2023
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13:02 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/ates-1908635732.html
Стало известно, кто представит Россию на саммите АТЭС в США
Стало известно, кто представит Россию на саммите АТЭС в США - РИА Новости, 10.11.2023
Стало известно, кто представит Россию на саммите АТЭС в США
Российскую делегацию на саммите АТЭС в США возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:02
2023-11-10T13:02
алексей оверчук
россия
сан-франциско
сша
саммит атэс
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российскую делегацию на саммите АТЭС в США возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Вчера много было ко мне вопросов относительно того, кто будет представлять Россию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. По поручению президента российскую делегацию возглавит вице-премьер Оверчук", - сказал Песков журналистам. Саммит АТЭС состоится в американском Сан-Франциско 11-17 ноября.
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алексей оверчук, россия, сан-франциско, сша, саммит атэс
Алексей Оверчук, Россия, Сан-Франциско, США, Саммит АТЭС
Стало известно, кто представит Россию на саммите АТЭС в США

Песков: Россию на саммите АТЭС в США представит Оверчук

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российскую делегацию на саммите АТЭС в США возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вчера много было ко мне вопросов относительно того, кто будет представлять Россию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. По поручению президента российскую делегацию возглавит вице-премьер Оверчук", - сказал Песков журналистам.
Саммит АТЭС состоится в американском Сан-Франциско 11-17 ноября.
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