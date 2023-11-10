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Российские военные за неделю отбили 18 атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:17 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/ataki-1908704460.html
Российские военные за неделю отбили 18 атак ВСУ на Купянском направлении
Российские военные за неделю отбили 18 атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.11.2023
Российские военные за неделю отбили 18 атак ВСУ на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" за неделю на купянском направлении отразила 18 атак противника, ВСУ потеряли более 710 военных и 46 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:17
2023-11-10T16:17
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за неделю на купянском направлении отразила 18 атак противника, ВСУ потеряли более 710 военных и 46 единиц техники, сообщили в Минобороны России. "На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 18 атак противника", - сообщили в ведомстве. Кроме того, авиация и артиллерия поразила живую силу и технику ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Загоруйковки Харьковской области, Свердловки и Стельмаховки в ЛНР. "Потери противника составили свыше 710 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии", - уточнили в Минобороны.
харьковская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные за неделю отбили 18 атак ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВС России за неделю отбили 18 атак ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за неделю на купянском направлении отразила 18 атак противника, ВСУ потеряли более 710 военных и 46 единиц техники, сообщили в Минобороны России.
"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 18 атак противника", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, авиация и артиллерия поразила живую силу и технику ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Загоруйковки Харьковской области, Свердловки и Стельмаховки в ЛНР.
"Потери противника составили свыше 710 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии", - уточнили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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