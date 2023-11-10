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Российские военные за неделю отбили 18 атак ВСУ на Купянском направлении

Российские военные за неделю отбили 18 атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.11.2023

Российские военные за неделю отбили 18 атак ВСУ на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" за неделю на купянском направлении отразила 18 атак противника, ВСУ потеряли более 710 военных и 46 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:17

2023-11-10T16:17

2023-11-10T16:17

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за неделю на купянском направлении отразила 18 атак противника, ВСУ потеряли более 710 военных и 46 единиц техники, сообщили в Минобороны России. "На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 18 атак противника", - сообщили в ведомстве. Кроме того, авиация и артиллерия поразила живую силу и технику ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Загоруйковки Харьковской области, Свердловки и Стельмаховки в ЛНР. "Потери противника составили свыше 710 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии", - уточнили в Минобороны.

харьковская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф