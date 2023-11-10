https://ria.ru/20231110/ataka-1908693241.html

Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии

Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 10.11.2023

Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии

Иракские вооруженные группировки заявили, что атаковали с помощью беспилотника американскую базу Эт-Танф на юге Сирии, сообщила в пятницу сирийская радиостанция РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:45

2023-11-10T15:45

2023-11-10T16:08

в мире

эт-танф

сирия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ближний восток

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:583:2071:1748_1920x0_80_0_0_eeb43a2ef1b1673399d78938e02520fa.jpg

КАИР, 10 ноя - РИА Новости. Иракские вооруженные группировки заявили, что атаковали с помощью беспилотника американскую базу Эт-Танф на юге Сирии, сообщила в пятницу сирийская радиостанция Sham FM со ссылкой на заявление сил "Исламского сопротивления Ирака"."Силы "Исламского сопротивления Ирака" заявили, что нанесли с помощью беспилотника удар по базе оккупационных американских сил Эт-Танф в Сирии. Беспилотник поразил цель прямым попаданием", - передает радиостанция.Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщало РИА Новости, что по данным на 6 ноября более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке.У военных США есть 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Американские базы в Сирии неоднократно подвергались атакам с использованием беспилотников и ракет.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

эт-танф

сирия

ближний восток

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эт-танф, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, сша