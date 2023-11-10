Умер командовавший первым облетом Луны американский астронавт Борман
Астронавт Борман, командовавший первым облетом Луны, умер в возрасте 95 лет
© Официальный сайт НАСААмериканский астронавт Фрэнк Борман
© Официальный сайт НАСА
Американский астронавт Фрэнк Борман. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Американский астронавт Фрэнк Борман, командовавший космическим кораблем "Аполлон-8", совершившим первый пилотируемый облет Луны в 1968 году, скончался в возрасте 95 лет, сообщило аэрокосмическое ведомство США (НАСА).
После смерти российского космонавта Анатолия Филипченко в августе 2022 года Борман был старейшим из ныне живущих людей, побывавших в космосе.
Как сообщает НАСА, Борман скончался 7 ноября в городе Биллингс в штате Монтана. "Сегодня мы вспоминаем одного из лучших сотрудников НАСА. Астронавт Фрэнк Борман был настоящим американским героем. Среди его многочисленных достижений – должность командира корабля "Аполлон-8", первого полета человечества вокруг Луны в 1968 году", - говорится в заявлении.
В июле 1969 года Борман посещал Советский Союз. Он встретился с советскими коллегами, посетил Москву, Ленинград, а также Звёздный Городок и Центр дальней космической связи в крымской Евпатории. В рамках поездки астронавт выразил надежду на организацию совместной миссии СССР и США в середине 70-х. Кроме того, Борман отмечал важность сотрудничества в космосе.
В октябре 1969 года лицо Бормана появилось на обложке альбома Led Zeppelin II – одного из величайших и наиболее влиятельных рок-альбомов всех времен, по мнению критиков.
В начале ноября скончался американский астронавт Томас Кеннет Маттингли, сыгравший одну из ключевых ролей в спасении аварийного космического корабля "Аполлон-13".