https://ria.ru/20231110/astronavt-1908542499.html

Умер командовавший первым облетом Луны американский астронавт Борман

Умер командовавший первым облетом Луны американский астронавт Борман - РИА Новости, 10.11.2023

Умер командовавший первым облетом Луны американский астронавт Борман

Американский астронавт Фрэнк Борман, командовавший космическим кораблем "Аполлон-8", совершившим первый пилотируемый облет Луны в 1968 году, скончался в... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T02:41

2023-11-10T02:41

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Американский астронавт Фрэнк Борман, командовавший космическим кораблем "Аполлон-8", совершившим первый пилотируемый облет Луны в 1968 году, скончался в возрасте 95 лет, сообщило аэрокосмическое ведомство США (НАСА). После смерти российского космонавта Анатолия Филипченко в августе 2022 года Борман был старейшим из ныне живущих людей, побывавших в космосе. Как сообщает НАСА, Борман скончался 7 ноября в городе Биллингс в штате Монтана. "Сегодня мы вспоминаем одного из лучших сотрудников НАСА. Астронавт Фрэнк Борман был настоящим американским героем. Среди его многочисленных достижений – должность командира корабля "Аполлон-8", первого полета человечества вокруг Луны в 1968 году", - говорится в заявлении. В июле 1969 года Борман посещал Советский Союз. Он встретился с советскими коллегами, посетил Москву, Ленинград, а также Звёздный Городок и Центр дальней космической связи в крымской Евпатории. В рамках поездки астронавт выразил надежду на организацию совместной миссии СССР и США в середине 70-х. Кроме того, Борман отмечал важность сотрудничества в космосе. В октябре 1969 года лицо Бормана появилось на обложке альбома Led Zeppelin II – одного из величайших и наиболее влиятельных рок-альбомов всех времен, по мнению критиков. В начале ноября скончался американский астронавт Томас Кеннет Маттингли, сыгравший одну из ключевых ролей в спасении аварийного космического корабля "Аполлон-13".

https://ria.ru/20231103/astronavt-1907090085.html

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луна, монтана, москва, наса, led zeppelin