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Умер командовавший первым облетом Луны американский астронавт Борман - РИА Новости, 10.11.2023
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02:41 10.11.2023 (обновлено: 02:46 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/astronavt-1908542499.html
Умер командовавший первым облетом Луны американский астронавт Борман
Умер командовавший первым облетом Луны американский астронавт Борман - РИА Новости, 10.11.2023
Умер командовавший первым облетом Луны американский астронавт Борман
Американский астронавт Фрэнк Борман, командовавший космическим кораблем "Аполлон-8", совершившим первый пилотируемый облет Луны в 1968 году, скончался в... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T02:41
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Американский астронавт Фрэнк Борман, командовавший космическим кораблем "Аполлон-8", совершившим первый пилотируемый облет Луны в 1968 году, скончался в возрасте 95 лет, сообщило аэрокосмическое ведомство США (НАСА). После смерти российского космонавта Анатолия Филипченко в августе 2022 года Борман был старейшим из ныне живущих людей, побывавших в космосе. Как сообщает НАСА, Борман скончался 7 ноября в городе Биллингс в штате Монтана. "Сегодня мы вспоминаем одного из лучших сотрудников НАСА. Астронавт Фрэнк Борман был настоящим американским героем. Среди его многочисленных достижений – должность командира корабля "Аполлон-8", первого полета человечества вокруг Луны в 1968 году", - говорится в заявлении. В июле 1969 года Борман посещал Советский Союз. Он встретился с советскими коллегами, посетил Москву, Ленинград, а также Звёздный Городок и Центр дальней космической связи в крымской Евпатории. В рамках поездки астронавт выразил надежду на организацию совместной миссии СССР и США в середине 70-х. Кроме того, Борман отмечал важность сотрудничества в космосе. В октябре 1969 года лицо Бормана появилось на обложке альбома Led Zeppelin II – одного из величайших и наиболее влиятельных рок-альбомов всех времен, по мнению критиков. В начале ноября скончался американский астронавт Томас Кеннет Маттингли, сыгравший одну из ключевых ролей в спасении аварийного космического корабля "Аполлон-13".
https://ria.ru/20231103/astronavt-1907090085.html
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луна, монтана, москва, наса, led zeppelin
Луна, Монтана, Москва, НАСА, Led Zeppelin
Умер командовавший первым облетом Луны американский астронавт Борман

Астронавт Борман, командовавший первым облетом Луны, умер в возрасте 95 лет

© Официальный сайт НАСААмериканский астронавт Фрэнк Борман
Американский астронавт Фрэнк Борман
© Официальный сайт НАСА
Американский астронавт Фрэнк Борман. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Американский астронавт Фрэнк Борман, командовавший космическим кораблем "Аполлон-8", совершившим первый пилотируемый облет Луны в 1968 году, скончался в возрасте 95 лет, сообщило аэрокосмическое ведомство США (НАСА).
После смерти российского космонавта Анатолия Филипченко в августе 2022 года Борман был старейшим из ныне живущих людей, побывавших в космосе.
Астронавт Томас Кеннет Маттингли
Умер сыгравший важную роль в спасении "Апполона-13" астронавт Маттингли
3 ноября, 07:38
Как сообщает НАСА, Борман скончался 7 ноября в городе Биллингс в штате Монтана. "Сегодня мы вспоминаем одного из лучших сотрудников НАСА. Астронавт Фрэнк Борман был настоящим американским героем. Среди его многочисленных достижений – должность командира корабля "Аполлон-8", первого полета человечества вокруг Луны в 1968 году", - говорится в заявлении.
В июле 1969 года Борман посещал Советский Союз. Он встретился с советскими коллегами, посетил Москву, Ленинград, а также Звёздный Городок и Центр дальней космической связи в крымской Евпатории. В рамках поездки астронавт выразил надежду на организацию совместной миссии СССР и США в середине 70-х. Кроме того, Борман отмечал важность сотрудничества в космосе.
В октябре 1969 года лицо Бормана появилось на обложке альбома Led Zeppelin II – одного из величайших и наиболее влиятельных рок-альбомов всех времен, по мнению критиков.
В начале ноября скончался американский астронавт Томас Кеннет Маттингли, сыгравший одну из ключевых ролей в спасении аварийного космического корабля "Аполлон-13".
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