https://ria.ru/20231110/arktika-1908514654.html

В США готовят армию к захвату контроля над Русской Арктикой

В США готовят армию к захвату контроля над Русской Арктикой - РИА Новости, 10.11.2023

В США готовят армию к захвату контроля над Русской Арктикой

"Арктическая апатия" — так называют отношение США к проблемам Арктики тамошние военные аналитики. Они призывают срочно встряхнуться и из этой апатии выйти. А то РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T08:00

2023-11-10T08:00

2023-11-10T08:08

россия

арктика

сша

аналитика

армия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156325/88/1563258801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7be684b85e708b680f689f8e7b4ccc11.jpg

"Арктическая апатия" — так называют отношение США к проблемам Арктики тамошние военные аналитики. Они призывают срочно встряхнуться и из этой апатии выйти. А то пока американцы оккупировали Ирак и Афганистан, а потом оттуда драпали, в Арктику осторожно прокралась Россия и раскинулась там на побережье Северного Ледовитого океана.Города и военные базы, порты и аэродромы, неуловимые подлодки и стратегические бомбардировщики, Северный морской путь и величественно плывущие по нему танкеры с СПГ. Ну так же нельзя. Свежий доклад аналитического центра RAND Corporation предлагает Минобороны США срочно что-то с этим сделать и Россию из Арктики потеснить.Главную задачу Вооруженных сил США в Арктике аналитики RAND формулируют просто: "прийти и остаться". Военно-морской флот и Береговая охрана США, десантники и морпехи, подлодки и истребители должны присутствовать в регионе на постоянной основе.Интерес американцев к Арктике понятен. Здесь пролегает Северный морской путь — современный аналог пути "из варяг в греки", контроль над которым делает Россию ведущей державой современности. Но для американцев любое государство, контролирующее глобальные торговые пути, — это опаснейший враг. Посмотрите, как они кошмарят Китай в Южно-Китайском море. Сколько нападок на Иран — в значительной степени из-за того, что страна контролирует Ормузский пролив.Больше ста лет назад государство Колумбия решило, что является владельцем Панамского канала, раз уж он строится на ее территории. Но американские строители мигом указали Колумбии на ее место. Оккупировали территорию вокруг канала, сбацали на коленке Панамскую Республику, сделали ее протекторатом США. И все. Никто уже и не помнит, что изначально вся эта земля принадлежала Колумбии, а канал больше ста лет безраздельно контролируют американцы.Севморпуть, развивающийся благодаря потеплению в Арктической зоне, сегодня такой же лакомый кусочек. Вот только, в отличие от Колумбии, здесь американцам пиратствовать гораздо труднее по объективным причинам.Начать с того, что "арктическим государством" Соединенные Штаты стали только в 1867 году, когда русский царь-батюшка продал им Аляску. С того времени и до сегодняшнего дня регион толком не развивался. Сначала из него хищнически выкачивали ресурсы — помните "Золотую лихорадку" Чарли Чаплина? — и геноцидили коренное население. Потом, в сущности, регион забросили.Сейчас, сетуют аналитики RAND, на Аляске не хватает буквально всего — больших аэропортов, пригодных для военных самолетов, нормальных городов с инфраструктурой, военных баз, а самое главное, глубоководных портов. Есть задумка (уже одобренная конгрессом США) построить такой порт в Номе — маленьком городке на западном побережье Аляски. Он будет красоваться прямо напротив нашего восточного побережья, и, если что, выходящие оттуда американские военные корабли смогут легко пробраться в Берингов пролив. Вот вам и вожделенный контроль над Севморпутем.Однако дело не только в отсутствии инфраструктуры и военных баз. В то время как Россия обладает самым большим ледокольным флотом в мире (авторы RAND насчитали у нас 55 ледоколов разных классов), у США в распоряжении есть только два тяжелых ледокола. При этом один из них должен "обеспечивать оборону США в Южном полушарии" — вероятно, там ей угрожают пингвины. А у второго в 2020 году что-то случилось с электропроводкой, возник пожар, ремонт занял больше года.Каждый год в США начинаются ритуальные заплачки о необходимости строительства новых тяжелых ледоколов, даже что-то начинают строить, но сроки сдачи все время сдвигаются вправо. Однако никаких научных изысканий и разведдеятельности с одним ледоколом не осуществишь, указывают авторы RAND.Как выход — предлагается подключать к военной экспансии в Арктике сателлитов. В докладе перечислены страны, чьи ледоколы, аэродромы, военные базы и военнослужащих может использовать Пентагон для того, чтобы "прийти и остаться" в Арктике.Среди потенциальных военных союзников упоминаются Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия. Ну это понятно — арктические государства, члены НАТО. Но дальше в списке союзников с изумлением видим Францию и Германию. Какое отношение они имеют к Арктике?Дальше — больше. Союзником США в освоении Арктики внезапно оказывается Австралия. Однако она ведь в противоположном полушарии. Или у американцев какие-то другие карты? Но зато у нее есть свои ледоколы — парируют авторы RAND. Заодно с Австралией в ряды союзников пригласили Новую Зеландию. Странно, что Папуа — Новую Гвинею не позвали.Выглядит это как международный военный альянс под эгидой США для вторжения в Русскую Арктику. Кстати, сто лет назад в составе интервентов, оккупировавших Русский Север, тоже царил полный интернационал. Кого там только не было! Американцы, англичане, французы... Стоило бы, кстати, их потомкам выкатить судебный иск за всех убитых и замученных людей.Несмотря на критику RAND, очевидно, что возможности для военного противостояния в Арктике у США есть — и они немаленькие. Авторы доклада напоминают про 70 американских подлодок, сотни кораблей ВМС и Береговой охраны США, мощные системы слежения и разведки. Так что расслабляться нам, конечно, не время.Что может стать поводом для появления американских военных кораблей и самолетов вблизи наших берегов? Авторы RAND предлагают три варианта. Это может быть операция по спасению какого-нибудь экипажа с тонущего судна. Разлитие нефти где-нибудь в Северном Ледовитом океане. И самое интересное — "действия плохого субъекта (bad actor), призванные заблокировать доступ". Куда доступ, зачем доступ, имеются ли в виду территориальные воды или международные — это не уточняется. Зато мы точно знаем, кто будет этим "плохим субъектом", не правда ли?Как признает RAND, главная головная боль Вашингтона сегодня в том, что "Россия хочет контролировать движение по Севморпути, а США с этим не согласны, однако ограничены в возможностях с этим бороться". Но, честно говоря, мало кого интересует сегодня, с чем там согласны или не согласны в США. "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица", как сказал по другому поводу Владимир Путин.

https://ria.ru/20231108/proekt-1908278409.html

https://ria.ru/20231023/arktika-1904602618.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231109/spg-1908444605.html

россия

арктика

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

россия, арктика, сша, аналитика, армия