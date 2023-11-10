https://ria.ru/20231110/arkheologiya-1908596902.html

Археологи нашли на Кубани погребение древнего воина с конем

Археологи нашли на Кубани погребение древнего воина с конем - РИА Новости, 10.11.2023

Археологи нашли на Кубани погребение древнего воина с конем

Археологии РАН обнаружили погребение древнего воина с конем на месте строительства развязки на Кубани, где ранее был найден древний грунтовый могильник IV-III... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:15

2023-11-10T11:15

2023-11-10T11:23

наука

новороссийск

краснодар

керчь

ирина рукавишникова

российская академия наук

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

что не найдешь в учебнике

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908595578_0:0:2104:1184_1920x0_80_0_0_c5a283c95406f9fdcd77d2e8917fe7f3.jpg

КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Археологии РАН обнаружили погребение древнего воина с конем на месте строительства развязки на Кубани, где ранее был найден древний грунтовый могильник IV-III веков до нашей эры, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье". Ранее на месте слияния двух федеральных трасс, А-146 Краснодар - Верхнебаканский и А-290 Новороссийск - Керчь, где начато строительство развязки, ученые обнаружили артефакты "с признаками культурного наследия" дохристианской эпохи. Находка была определена как древний грунтовый могильник IV-III веков до нашей эры. Среди артефактов обнаружено горло гераклейской амфоры и обломки красноглиняных сосудов. Эксперты утверждают, что "материалы керамической тары" Гераклеи Понтийской в Причерноморье встречаются достаточно редко. В конце октября на месте строительства дорожного объекта археологи РАН начали широкомасштабные раскопки на площади около 2 тысяч квадратных метров. "Только за последнюю неделю специалисты обнаружили несколько погребальных комплексов, в том числе и погребение воина, в котором сохранились крупные фрагменты гераклейской амфоры, два железных наконечника копий, железный нож, бронзовые наконечники стрел. В разрушенном древними грабителями каменном ящике сохранились останки человека и часть скелета его лошади", - говорится в сообщении. Старший научный сотрудник Института археологии РАН Ирина Рукавишникова добавила, что судя по найденным останкам, мужчине-воину было, предположительно, 30-35 лет. "На его нижней части скелета мы обнаружили части скелета лошади. Рядом было найдено также и горло амфоры. Судя по характеру находок, погребение было разграблено еще в древности, так как среди артефактов только части погребального обряда и потревоженный скелет человека", - отмечает Рукавишникова.По данным пресс-службы Упрдор "Черноморье", все работы археологи планируют закончить до конца года. Новая развязка на въезде в поселок Верхнебаканский со стороны Новороссийска станет частью большого проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231019/muzey-1903831725.html

https://ria.ru/20230920/festival-1897016646.html

новороссийск

краснодар

керчь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новороссийск, краснодар, керчь, ирина рукавишникова , российская академия наук, федеральное дорожное агентство (росавтодор), что не найдешь в учебнике