https://ria.ru/20231110/arkheologiya-1908596902.html
Археологи нашли на Кубани погребение древнего воина с конем
Археологи нашли на Кубани погребение древнего воина с конем - РИА Новости, 10.11.2023
Археологи нашли на Кубани погребение древнего воина с конем
Археологии РАН обнаружили погребение древнего воина с конем на месте строительства развязки на Кубани, где ранее был найден древний грунтовый могильник IV-III... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:15
2023-11-10T11:15
2023-11-10T11:23
наука
новороссийск
краснодар
керчь
ирина рукавишникова
российская академия наук
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
что не найдешь в учебнике
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КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Археологии РАН обнаружили погребение древнего воина с конем на месте строительства развязки на Кубани, где ранее был найден древний грунтовый могильник IV-III веков до нашей эры, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье". Ранее на месте слияния двух федеральных трасс, А-146 Краснодар - Верхнебаканский и А-290 Новороссийск - Керчь, где начато строительство развязки, ученые обнаружили артефакты "с признаками культурного наследия" дохристианской эпохи. Находка была определена как древний грунтовый могильник IV-III веков до нашей эры. Среди артефактов обнаружено горло гераклейской амфоры и обломки красноглиняных сосудов. Эксперты утверждают, что "материалы керамической тары" Гераклеи Понтийской в Причерноморье встречаются достаточно редко. В конце октября на месте строительства дорожного объекта археологи РАН начали широкомасштабные раскопки на площади около 2 тысяч квадратных метров. "Только за последнюю неделю специалисты обнаружили несколько погребальных комплексов, в том числе и погребение воина, в котором сохранились крупные фрагменты гераклейской амфоры, два железных наконечника копий, железный нож, бронзовые наконечники стрел. В разрушенном древними грабителями каменном ящике сохранились останки человека и часть скелета его лошади", - говорится в сообщении. Старший научный сотрудник Института археологии РАН Ирина Рукавишникова добавила, что судя по найденным останкам, мужчине-воину было, предположительно, 30-35 лет. "На его нижней части скелета мы обнаружили части скелета лошади. Рядом было найдено также и горло амфоры. Судя по характеру находок, погребение было разграблено еще в древности, так как среди артефактов только части погребального обряда и потревоженный скелет человека", - отмечает Рукавишникова.По данным пресс-службы Упрдор "Черноморье", все работы археологи планируют закончить до конца года. Новая развязка на въезде в поселок Верхнебаканский со стороны Новороссийска станет частью большого проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту, добавили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, краснодар, керчь, ирина рукавишникова , российская академия наук, федеральное дорожное агентство (росавтодор), что не найдешь в учебнике
Наука, Новороссийск, Краснодар, Керчь, Ирина Рукавишникова , Российская академия наук, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Что не найдешь в учебнике
Археологи нашли на Кубани погребение древнего воина с конем
На Кубани археологи нашли погребение воина с конем на месте будущей развязки
КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Археологии РАН обнаружили погребение древнего воина с конем на месте строительства развязки на Кубани, где ранее был найден древний грунтовый могильник IV-III веков до нашей эры, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье".
Ранее на месте слияния двух федеральных трасс, А-146 Краснодар
- Верхнебаканский и А-290 Новороссийск
- Керчь
, где начато строительство развязки, ученые обнаружили артефакты "с признаками культурного наследия" дохристианской эпохи. Находка была определена как древний грунтовый могильник IV-III веков до нашей эры. Среди артефактов обнаружено горло гераклейской амфоры и обломки красноглиняных сосудов. Эксперты утверждают, что "материалы керамической тары" Гераклеи Понтийской в Причерноморье встречаются достаточно редко. В конце октября на месте строительства дорожного объекта археологи РАН начали широкомасштабные раскопки на площади около 2 тысяч квадратных метров.
"Только за последнюю неделю специалисты обнаружили несколько погребальных комплексов, в том числе и погребение воина, в котором сохранились крупные фрагменты гераклейской амфоры, два железных наконечника копий, железный нож, бронзовые наконечники стрел. В разрушенном древними грабителями каменном ящике сохранились останки человека и часть скелета его лошади", - говорится в сообщении.
Старший научный сотрудник Института археологии РАН Ирина Рукавишникова
добавила, что судя по найденным останкам, мужчине-воину было, предположительно, 30-35 лет.
"На его нижней части скелета мы обнаружили части скелета лошади. Рядом было найдено также и горло амфоры. Судя по характеру находок, погребение было разграблено еще в древности, так как среди артефактов только части погребального обряда и потревоженный скелет человека", - отмечает Рукавишникова.
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По данным пресс-службы Упрдор "Черноморье", все работы археологи планируют закончить до конца года.
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по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту, добавили в ведомстве.
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