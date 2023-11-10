https://ria.ru/20231110/an-2-1908661027.html

Власти Чукотки рассказали, как нашли пропавший самолет Ан-2

Власти Чукотки рассказали, как нашли пропавший самолет Ан-2 - РИА Новости, 10.11.2023

Власти Чукотки рассказали, как нашли пропавший самолет Ан-2

Пропавший самолет Ан-2 на Чукотке нашли сотрудники артели на вездеходах, они увезут находившихся на борту, сообщили РИА Новости в окружном правительстве. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:02

2023-11-10T14:02

2023-11-10T14:02

происшествия

чукотка

певек

полярный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908583556_0:158:3072:1885_1920x0_80_0_0_a5ca71e801574b259e6b3ced91cc1d10.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Пропавший самолет Ан-2 на Чукотке нашли сотрудники артели на вездеходах, они увезут находившихся на борту, сообщили РИА Новости в окружном правительстве. Ранее в ГУ МЧС РИА Новости рассказали, что самолет Ан-2, на борту которого три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на место последних координат отправились спасатели на вертолете, также вездеход и трэкол. Ан-2 принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа", летел по маршруту Певек - Полярный – Певек. Глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что вертолет со спасателями, вылетевший на поиски Ан-2, отозван из-за непогоды. На поиски выехали из артелей "Полярный" и "Шахтер". Кузнецов ранее сообщил, что самолёт найден, все трое находившихся на борту получили травмы. Капитан судна пешком отправился для поиска места связи, за ним выдвинулась поисковая группа. Пострадавшие будут транспортированы в артель Шахтерский. "Нашли самолет сотрудники артели, они повезут людей на своей технике в артель", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231103/los-1907162777.html

чукотка

певек

полярный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, чукотка, певек, полярный