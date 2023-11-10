Рейтинг@Mail.ru
Власти Чукотки рассказали, как нашли пропавший самолет Ан-2 - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/an-2-1908661027.html
Власти Чукотки рассказали, как нашли пропавший самолет Ан-2
Власти Чукотки рассказали, как нашли пропавший самолет Ан-2 - РИА Новости, 10.11.2023
Власти Чукотки рассказали, как нашли пропавший самолет Ан-2
Пропавший самолет Ан-2 на Чукотке нашли сотрудники артели на вездеходах, они увезут находившихся на борту, сообщили РИА Новости в окружном правительстве. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:02
2023-11-10T14:02
происшествия
чукотка
певек
полярный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908583556_0:158:3072:1885_1920x0_80_0_0_a5ca71e801574b259e6b3ced91cc1d10.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Пропавший самолет Ан-2 на Чукотке нашли сотрудники артели на вездеходах, они увезут находившихся на борту, сообщили РИА Новости в окружном правительстве. Ранее в ГУ МЧС РИА Новости рассказали, что самолет Ан-2, на борту которого три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на место последних координат отправились спасатели на вертолете, также вездеход и трэкол. Ан-2 принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа", летел по маршруту Певек - Полярный – Певек. Глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что вертолет со спасателями, вылетевший на поиски Ан-2, отозван из-за непогоды. На поиски выехали из артелей "Полярный" и "Шахтер". Кузнецов ранее сообщил, что самолёт найден, все трое находившихся на борту получили травмы. Капитан судна пешком отправился для поиска места связи, за ним выдвинулась поисковая группа. Пострадавшие будут транспортированы в артель Шахтерский. "Нашли самолет сотрудники артели, они повезут людей на своей технике в артель", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231103/los-1907162777.html
чукотка
певек
полярный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908583556_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_7fa0349d38b7570181adf3dc1cb6cb6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чукотка, певек, полярный
Происшествия, Чукотка, Певек, Полярный
Власти Чукотки рассказали, как нашли пропавший самолет Ан-2

Сотрудники артели на вездеходах нашли пропавший на Чукотке самолет Ан-2

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Самолет Ан-2. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Пропавший самолет Ан-2 на Чукотке нашли сотрудники артели на вездеходах, они увезут находившихся на борту, сообщили РИА Новости в окружном правительстве.
Ранее в ГУ МЧС РИА Новости рассказали, что самолет Ан-2, на борту которого три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на место последних координат отправились спасатели на вертолете, также вездеход и трэкол. Ан-2 принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа", летел по маршруту Певек - Полярный – Певек. Глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что вертолет со спасателями, вылетевший на поиски Ан-2, отозван из-за непогоды. На поиски выехали из артелей "Полярный" и "Шахтер". Кузнецов ранее сообщил, что самолёт найден, все трое находившихся на борту получили травмы. Капитан судна пешком отправился для поиска места связи, за ним выдвинулась поисковая группа. Пострадавшие будут транспортированы в артель Шахтерский.
"Нашли самолет сотрудники артели, они повезут людей на своей технике в артель", - сказал собеседник агентства.
Коллаж, на котором видно, как ветеринарный врач усыпил лося, чтобы перевезти его в безопасное место в Барнауле
В Барнауле любовавшегося самолетами лося увезли подальше от аэропорта
3 ноября, 13:06
 
ПроисшествияЧукоткаПевекПолярный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала