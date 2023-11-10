https://ria.ru/20231110/an-2-1908661027.html
Власти Чукотки рассказали, как нашли пропавший самолет Ан-2
Власти Чукотки рассказали, как нашли пропавший самолет Ан-2 - РИА Новости, 10.11.2023
Власти Чукотки рассказали, как нашли пропавший самолет Ан-2
Пропавший самолет Ан-2 на Чукотке нашли сотрудники артели на вездеходах, они увезут находившихся на борту, сообщили РИА Новости в окружном правительстве. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:02
2023-11-10T14:02
2023-11-10T14:02
происшествия
чукотка
певек
полярный
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Пропавший самолет Ан-2 на Чукотке нашли сотрудники артели на вездеходах, они увезут находившихся на борту, сообщили РИА Новости в окружном правительстве. Ранее в ГУ МЧС РИА Новости рассказали, что самолет Ан-2, на борту которого три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на место последних координат отправились спасатели на вертолете, также вездеход и трэкол. Ан-2 принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа", летел по маршруту Певек - Полярный – Певек. Глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что вертолет со спасателями, вылетевший на поиски Ан-2, отозван из-за непогоды. На поиски выехали из артелей "Полярный" и "Шахтер". Кузнецов ранее сообщил, что самолёт найден, все трое находившихся на борту получили травмы. Капитан судна пешком отправился для поиска места связи, за ним выдвинулась поисковая группа. Пострадавшие будут транспортированы в артель Шахтерский. "Нашли самолет сотрудники артели, они повезут людей на своей технике в артель", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231103/los-1907162777.html
чукотка
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полярный
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чукотка, певек, полярный
Происшествия, Чукотка, Певек, Полярный
Власти Чукотки рассказали, как нашли пропавший самолет Ан-2
Сотрудники артели на вездеходах нашли пропавший на Чукотке самолет Ан-2