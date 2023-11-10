https://ria.ru/20231110/an-2-1908557693.html
В прокуратуре сообщили подробности о пропавшем Ан-2 на Чукотке
В прокуратуре сообщили подробности о пропавшем Ан-2 на Чукотке - РИА Новости, 10.11.2023
В прокуратуре сообщили подробности о пропавшем Ан-2 на Чукотке
Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 перевозил груз из Певека, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T08:36
2023-11-10T08:36
2023-11-10T08:36
происшествия
чукотка
ан-2
певек
полярный
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 перевозил груз из Певека, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. Ранее в ГУ МЧС рассказали РИА Новости, что самолет Ан-2, на борту которого находятся три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на место последних координат отправились спасатели на вертолете, также вездеход и трэкол. Самолет летел по маршруту Певек - Полярный - Певек. Глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что вертолет со спасателями, вылетевший на поиски Ан-2, был отозван из-за непогоды. "Самолет перевозил груз из Певека в Полярный. Транспортная прокуратура проводит проверку", - сказал собеседник агентства. В правительстве Чукотки РИА Новости уточнили, что самолет частный.
https://ria.ru/20231104/samolet-1907401405.html
чукотка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чукотка, ан-2, певек, полярный
Происшествия, Чукотка, Ан-2, Певек, Полярный
В прокуратуре сообщили подробности о пропавшем Ан-2 на Чукотке
Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 перевозил груз из Певека