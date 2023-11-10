https://ria.ru/20231110/an-2-1908557693.html

В прокуратуре сообщили подробности о пропавшем Ан-2 на Чукотке

В прокуратуре сообщили подробности о пропавшем Ан-2 на Чукотке - РИА Новости, 10.11.2023

В прокуратуре сообщили подробности о пропавшем Ан-2 на Чукотке

Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 перевозил груз из Певека, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T08:36

2023-11-10T08:36

2023-11-10T08:36

происшествия

чукотка

ан-2

певек

полярный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 перевозил груз из Певека, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. Ранее в ГУ МЧС рассказали РИА Новости, что самолет Ан-2, на борту которого находятся три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на место последних координат отправились спасатели на вертолете, также вездеход и трэкол. Самолет летел по маршруту Певек - Полярный - Певек. Глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что вертолет со спасателями, вылетевший на поиски Ан-2, был отозван из-за непогоды. "Самолет перевозил груз из Певека в Полярный. Транспортная прокуратура проводит проверку", - сказал собеседник агентства. В правительстве Чукотки РИА Новости уточнили, что самолет частный.

https://ria.ru/20231104/samolet-1907401405.html

чукотка

певек

полярный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, чукотка, ан-2, певек, полярный