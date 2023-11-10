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Вылетевший к месту поисков Ан-2 на Чукотке вертолет отозвали из-за непогоды - РИА Новости, 10.11.2023
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07:54 10.11.2023 (обновлено: 08:03 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/an-2-1908554591.html
Вылетевший к месту поисков Ан-2 на Чукотке вертолет отозвали из-за непогоды
Вылетевший к месту поисков Ан-2 на Чукотке вертолет отозвали из-за непогоды - РИА Новости, 10.11.2023
Вылетевший к месту поисков Ан-2 на Чукотке вертолет отозвали из-за непогоды
Вертолет со спасателями, вылетевший на поиски самолёта Ан-2, который пропал по пути из Певека в поселок Полярный на Чукотке, отозван из-за непогоды, сообщил... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T07:54
2023-11-10T08:03
ан-2
чукотка
происшествия
владислав кузнецов
ми-8 амтш
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Вертолет со спасателями, вылетевший на поиски самолёта Ан-2, который пропал по пути из Певека в поселок Полярный на Чукотке, отозван из-за непогоды, сообщил глава региона Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале."В 14.40 (5.40 мск) на поиски вылетел вертолет Ми-8 ГП ЧАО "Чукотавиа"… Однако из-за плохой видимости и ухудшения погодных условий спасательный вертолет был отозван. Дополнительно из села Рыркайпий выехали 2 снегохода с волонтерами в количестве четырех человек", - написал Кузнецов.Ранее представитель регионального главка МЧС сообщил РИА Новости, что самолет Ан-2, на борту которого находятся три человека (два члена экипажа и один пассажир), не вышел на связь по времени посадки в Певеке на Чукотке.
https://ria.ru/20230706/samolet-1882656897.html
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ан-2, чукотка, происшествия, владислав кузнецов, ми-8 амтш
Ан-2, Чукотка, Происшествия, Владислав Кузнецов, Ми-8 АМТШ
Вылетевший к месту поисков Ан-2 на Чукотке вертолет отозвали из-за непогоды

Отправившийся к месту поисков Ан-2 на Чукотке вертолет отозвали из-за непогоды

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Вертолет со спасателями, вылетевший на поиски самолёта Ан-2, который пропал по пути из Певека в поселок Полярный на Чукотке, отозван из-за непогоды, сообщил глава региона Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.
"В 14.40 (5.40 мск) на поиски вылетел вертолет Ми-8 ГП ЧАО "Чукотавиа"… Однако из-за плохой видимости и ухудшения погодных условий спасательный вертолет был отозван. Дополнительно из села Рыркайпий выехали 2 снегохода с волонтерами в количестве четырех человек", - написал Кузнецов.
Ранее представитель регионального главка МЧС сообщил РИА Новости, что самолет Ан-2, на борту которого находятся три человека (два члена экипажа и один пассажир), не вышел на связь по времени посадки в Певеке на Чукотке.
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