https://ria.ru/20231110/an-2-1908553887.html

На Чукотке пропал самолет Ан-2

На Чукотке пропал самолет Ан-2 - РИА Новости, 10.11.2023

На Чукотке пропал самолет Ан-2

Самолет Ан-2, на борту которого находились три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T07:38

2023-11-10T07:38

2023-11-10T10:39

чукотка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-2

чукотавиа

ми-8 амтш

певек

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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя — РИА Новости. Самолет Ан-2, на борту которого находились три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС."В 05:30 (мск) от дежурного Магаданского регионального центра планирования поступила информация о том, что в 01:40 мск вылетел самолет Ан-2, принадлежащий авиакомпании "Стриж Авиа", по маршруту Певек — АС Полярный — Певек и по времени посадки не вышел на связь", — сказал собеседник агентства.Последние координаты самолета известны. На его борту находились два члена экипажа и пассажир.По маршруту полета в 05:30 мск на вертолете Ми-8 отправились спасатели, среди которых был медработник, но затем его отозвали из-за плохой погоды. В 06:30 мск на поиски выехали два вездехода.

https://ria.ru/20230628/poiski-1880817734.html

чукотка

певек

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чукотка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, чукотавиа, ми-8 амтш, певек