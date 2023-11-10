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На Чукотке пропал самолет Ан-2
На Чукотке пропал самолет Ан-2 - РИА Новости, 10.11.2023
На Чукотке пропал самолет Ан-2
Самолет Ан-2, на борту которого находились три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T07:38
2023-11-10T07:38
2023-11-10T10:39
чукотка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
чукотавиа
ми-8 амтш
певек
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя — РИА Новости. Самолет Ан-2, на борту которого находились три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС."В 05:30 (мск) от дежурного Магаданского регионального центра планирования поступила информация о том, что в 01:40 мск вылетел самолет Ан-2, принадлежащий авиакомпании "Стриж Авиа", по маршруту Певек — АС Полярный — Певек и по времени посадки не вышел на связь", — сказал собеседник агентства.Последние координаты самолета известны. На его борту находились два члена экипажа и пассажир.По маршруту полета в 05:30 мск на вертолете Ми-8 отправились спасатели, среди которых был медработник, но затем его отозвали из-за плохой погоды. В 06:30 мск на поиски выехали два вездехода.
https://ria.ru/20230628/poiski-1880817734.html
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чукотка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, чукотавиа, ми-8 амтш, певек
Чукотка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2, Чукотавиа, Ми-8 АМТШ, Певек
На Чукотке пропал самолет Ан-2
На Чукотке перестал выходить на связь самолет Ан-2 с тремя людьми на борту