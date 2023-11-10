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В Кремле прокомментировали амнистию для осужденных участников спецоперации - РИА Новости, 10.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:03 10.11.2023 (обновлено: 13:21 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/amnistiya-1908635893.html
В Кремле прокомментировали амнистию для осужденных участников спецоперации
В Кремле прокомментировали амнистию для осужденных участников спецоперации - РИА Новости, 10.11.2023
В Кремле прокомментировали амнистию для осужденных участников спецоперации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что один из вариантов для помилования осужденных, в том числе по тяжким статьям, участвующих в СВО -... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:03
2023-11-10T13:21
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
россия
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что один из вариантов для помилования осужденных, в том числе по тяжким статьям, участвующих в СВО - искупить свое преступление кровью на поле боя в штурмовых бригадах."Для помилования существует определённая процедура. Мы неоднократно о ней говорили: это признание вины самим осуждённым, это решение сначала на уровне ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний), потом на уровне региона, потом на уровне федерального округа, потом центральная комиссия, потом … документы представляются президенту", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, как формируется список претендентов на помилование.Как отметил пресс-секретарь президента, есть и второй путь помилования - когда осужденные, в том числе и по тяжким статьям, искупают кровью."Они искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Это второй путь", - пояснил он.
https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841715121.html
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дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Общество, Россия
В Кремле прокомментировали амнистию для осужденных участников спецоперации

Песков назвал искупление преступления кровью на поле боя одним из путей амнистии

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что один из вариантов для помилования осужденных, в том числе по тяжким статьям, участвующих в СВО - искупить свое преступление кровью на поле боя в штурмовых бригадах.
"Для помилования существует определённая процедура. Мы неоднократно о ней говорили: это признание вины самим осуждённым, это решение сначала на уровне ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний), потом на уровне региона, потом на уровне федерального округа, потом центральная комиссия, потом … документы представляются президенту", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, как формируется список претендентов на помилование.
Как отметил пресс-секретарь президента, есть и второй путь помилования - когда осужденные, в том числе и по тяжким статьям, искупают кровью.
"Они искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Это второй путь", - пояснил он.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ОбществоРоссия
 
 
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