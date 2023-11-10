https://ria.ru/20231110/amnistiya-1908635893.html

В Кремле прокомментировали амнистию для осужденных участников спецоперации

В Кремле прокомментировали амнистию для осужденных участников спецоперации - РИА Новости, 10.11.2023

В Кремле прокомментировали амнистию для осужденных участников спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что один из вариантов для помилования осужденных, в том числе по тяжким статьям, участвующих в СВО -... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:03

2023-11-10T13:03

2023-11-10T13:21

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

россия

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что один из вариантов для помилования осужденных, в том числе по тяжким статьям, участвующих в СВО - искупить свое преступление кровью на поле боя в штурмовых бригадах."Для помилования существует определённая процедура. Мы неоднократно о ней говорили: это признание вины самим осуждённым, это решение сначала на уровне ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний), потом на уровне региона, потом на уровне федерального округа, потом центральная комиссия, потом … документы представляются президенту", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, как формируется список претендентов на помилование.Как отметил пресс-секретарь президента, есть и второй путь помилования - когда осужденные, в том числе и по тяжким статьям, искупают кровью."Они искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Это второй путь", - пояснил он.

https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841715121.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество, россия