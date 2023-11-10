https://ria.ru/20231110/afrika-1908694125.html

Эр-Рияд запустил десятилетнюю инициативу развития Африки

Эр-Рияд запустил десятилетнюю инициативу развития Африки - РИА Новости, 10.11.2023

Эр-Рияд запустил десятилетнюю инициативу развития Африки

Саудовская Аравия потратит на проекты по развитию африканских стран более миллиарда долларов в течение десяти лет в рамках инициативы саудовского короля,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:48

2023-11-10T15:48

2023-11-10T15:48

в мире

африка

саудовская аравия

эр-рияд (город)

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824464853_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_dc7d5e030ac0dfcd3ea66d9f0beaaa5e.jpg

ЭР-РИЯД, 10 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия потратит на проекты по развитию африканских стран более миллиарда долларов в течение десяти лет в рамках инициативы саудовского короля, сообщил в пятницу на открытии первого саммита с участием Саудовской Аравии и африканских стран в Эр-Рияде наследный принц королевства Мухаммед бен Салман. "Мы привержены развитию отношений сотрудничества со странами Африки и развитию торговли. С этой трибуны объявляем о запуске инициативы хранителя двух святынь (короля Саудовской Аравии - ред.) по развитию Африки на сумму свыше миллиарда долларов сроком на десять лет", - сказал кронпринц. Он отметил, что Эр-Рияд поддерживает "право стран на развитие природных ресурсов и самообеспечение". Кроме того, бен Салман высказался в поддержку "инновационного решения для урегулирования проблемы долгов африканских стран". До настоящего времени Саудовская Аравия потратила на реализацию проектов в 54 странах Африки свыше 45 миллиардов долларов. Как сказал РИА Новости в связи с активизацией связей между Саудовской Аравией и африканским континентом кувейтский аналитик Нассер Мухаммед аль-Масри, "развитие сотрудничества между королевством, странами Персидского залива и странами Африки - это естественный процесс с учетом их географической близости". "Страны Африки обладают многими природными ресурсами, стратегическим положением, выходами к морям, портами, находятся на важных торговых путях - все это делает сотрудничество арабских стран Персидского залива с африканским континентом чрезвычайно важным". Кроме того, по словам аналитика, Африка была преимущественно колонизирована Францией и находилась под ее влиянием, тогда как страны Залива испытали на себе британское влияние, и сейчас им необходимо взаимодействие, чтобы стать независимой весомой силой на международной арене.

https://ria.ru/20231009/zerno-1901511231.html

https://ria.ru/20231023/afrika-1904652398.html

африка

саудовская аравия

эр-рияд (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, африка, саудовская аравия, эр-рияд (город), мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)