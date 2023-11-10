https://ria.ru/20231110/afrika-1908694125.html
Эр-Рияд запустил десятилетнюю инициативу развития Африки
Эр-Рияд запустил десятилетнюю инициативу развития Африки - РИА Новости, 10.11.2023
Эр-Рияд запустил десятилетнюю инициативу развития Африки
Саудовская Аравия потратит на проекты по развитию африканских стран более миллиарда долларов в течение десяти лет в рамках инициативы саудовского короля,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:48
2023-11-10T15:48
2023-11-10T15:48
в мире
африка
саудовская аравия
эр-рияд (город)
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824464853_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_dc7d5e030ac0dfcd3ea66d9f0beaaa5e.jpg
ЭР-РИЯД, 10 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия потратит на проекты по развитию африканских стран более миллиарда долларов в течение десяти лет в рамках инициативы саудовского короля, сообщил в пятницу на открытии первого саммита с участием Саудовской Аравии и африканских стран в Эр-Рияде наследный принц королевства Мухаммед бен Салман. "Мы привержены развитию отношений сотрудничества со странами Африки и развитию торговли. С этой трибуны объявляем о запуске инициативы хранителя двух святынь (короля Саудовской Аравии - ред.) по развитию Африки на сумму свыше миллиарда долларов сроком на десять лет", - сказал кронпринц. Он отметил, что Эр-Рияд поддерживает "право стран на развитие природных ресурсов и самообеспечение". Кроме того, бен Салман высказался в поддержку "инновационного решения для урегулирования проблемы долгов африканских стран". До настоящего времени Саудовская Аравия потратила на реализацию проектов в 54 странах Африки свыше 45 миллиардов долларов. Как сказал РИА Новости в связи с активизацией связей между Саудовской Аравией и африканским континентом кувейтский аналитик Нассер Мухаммед аль-Масри, "развитие сотрудничества между королевством, странами Персидского залива и странами Африки - это естественный процесс с учетом их географической близости". "Страны Африки обладают многими природными ресурсами, стратегическим положением, выходами к морям, портами, находятся на важных торговых путях - все это делает сотрудничество арабских стран Персидского залива с африканским континентом чрезвычайно важным". Кроме того, по словам аналитика, Африка была преимущественно колонизирована Францией и находилась под ее влиянием, тогда как страны Залива испытали на себе британское влияние, и сейчас им необходимо взаимодействие, чтобы стать независимой весомой силой на международной арене.
https://ria.ru/20231009/zerno-1901511231.html
https://ria.ru/20231023/afrika-1904652398.html
африка
саудовская аравия
эр-рияд (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824464853_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_0969b593ddfe8998b380a7225734ac05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, африка, саудовская аравия, эр-рияд (город), мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, Африка, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
Эр-Рияд запустил десятилетнюю инициативу развития Африки
Эр-Рияд запустил десятилетнюю инициативу развития Африки на миллаирд долларов
ЭР-РИЯД, 10 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия потратит на проекты по развитию африканских стран более миллиарда долларов в течение десяти лет в рамках инициативы саудовского короля, сообщил в пятницу на открытии первого саммита с участием Саудовской Аравии и африканских стран в Эр-Рияде наследный принц королевства Мухаммед бен Салман.
"Мы привержены развитию отношений сотрудничества со странами Африки и развитию торговли. С этой трибуны объявляем о запуске инициативы хранителя двух святынь (короля Саудовской Аравии - ред.) по развитию Африки на сумму свыше миллиарда долларов сроком на десять лет", - сказал кронпринц.
Поставки партии зерна из России шести странам Африки выполнят до конца года
Он отметил, что Эр-Рияд поддерживает "право стран на развитие природных ресурсов и самообеспечение".
Кроме того, бен Салман высказался в поддержку "инновационного решения для урегулирования проблемы долгов африканских стран".
До настоящего времени Саудовская Аравия потратила на реализацию проектов в 54 странах Африки свыше 45 миллиардов долларов.
Как сказал РИА Новости в связи с активизацией связей между Саудовской Аравией и африканским континентом кувейтский аналитик Нассер Мухаммед аль-Масри, "развитие сотрудничества между королевством, странами Персидского залива
и странами Африки - это естественный процесс с учетом их географической близости".
"Страны Африки обладают многими природными ресурсами, стратегическим положением, выходами к морям, портами, находятся на важных торговых путях - все это делает сотрудничество арабских стран Персидского залива с африканским континентом чрезвычайно важным". Кроме того, по словам аналитика, Африка была преимущественно колонизирована Францией
и находилась под ее влиянием, тогда как страны Залива испытали на себе британское влияние, и сейчас им необходимо взаимодействие, чтобы стать независимой весомой силой на международной арене.
Джабаров призвал укреплять экономическое присутствие России в Африке