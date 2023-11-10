https://ria.ru/20231110/aeroflot-1908593200.html
Группа "Аэрофлот" запускает рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск
Группа "Аэрофлот" запускает рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск - РИА Новости, 10.11.2023
Группа "Аэрофлот" запускает рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск
Группа "Аэрофлот" с 1 января 2024 года запускает прямые рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск, полеты будут выполняться два раза в неделю... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:01
2023-11-10T11:01
2023-11-10T11:01
красноярск
владивосток
челябинск
аэрофлот
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/05/1563910541_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cf1f7cf5c6e761b7a7cae7880ef4f842.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" с 1 января 2024 года запускает прямые рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск, полеты будут выполняться два раза в неделю авиакомпанией "Россия" (входит в "Аэрофлот"), сообщил перевозчик. "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск. Полеты будут выполняться с 1 января 2024 года авиакомпанией "Россия". Жители Красноярского края могут приобрести перелеты по этим направлениям по сниженным тарифам - в рамках государственной программы субсидирования региональных воздушных перевозок", - говорится в сообщении. Авиакомпания запланировала два еженедельных рейса во Владивосток - по понедельникам и пятницам на лайнерах Boeing 737. Полеты из Красноярска в Челябинск будут также выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам на самолетах Superjet 100. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
https://ria.ru/20231101/derzhavin-1906709784.html
красноярск
владивосток
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/05/1563910541_280:0:2740:1845_1920x0_80_0_0_d336e0e9b036bdf06bf1383e5f78d754.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, владивосток, челябинск, аэрофлот, туризм
Красноярск, Владивосток, Челябинск, Аэрофлот, Туризм
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" с 1 января 2024 года запускает прямые рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск, полеты будут выполняться два раза в неделю авиакомпанией "Россия" (входит в "Аэрофлот"), сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск. Полеты будут выполняться с 1 января 2024 года авиакомпанией "Россия". Жители Красноярского края могут приобрести перелеты по этим направлениям по сниженным тарифам - в рамках государственной программы субсидирования региональных воздушных перевозок", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" презентовал именной Boeing 737-900 "Державин"
Авиакомпания запланировала два еженедельных рейса во Владивосток - по понедельникам и пятницам на лайнерах Boeing 737. Полеты из Красноярска в Челябинск будут также выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам на самолетах Superjet 100.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация
с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.