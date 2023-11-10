https://ria.ru/20231110/aeroflot-1908593200.html

Группа "Аэрофлот" запускает рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск

Группа "Аэрофлот" запускает рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск - РИА Новости, 10.11.2023

Группа "Аэрофлот" запускает рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск

Группа "Аэрофлот" с 1 января 2024 года запускает прямые рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск, полеты будут выполняться два раза в неделю... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:01

2023-11-10T11:01

2023-11-10T11:01

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владивосток

челябинск

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" с 1 января 2024 года запускает прямые рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск, полеты будут выполняться два раза в неделю авиакомпанией "Россия" (входит в "Аэрофлот"), сообщил перевозчик. "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск. Полеты будут выполняться с 1 января 2024 года авиакомпанией "Россия". Жители Красноярского края могут приобрести перелеты по этим направлениям по сниженным тарифам - в рамках государственной программы субсидирования региональных воздушных перевозок", - говорится в сообщении. Авиакомпания запланировала два еженедельных рейса во Владивосток - по понедельникам и пятницам на лайнерах Boeing 737. Полеты из Красноярска в Челябинск будут также выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам на самолетах Superjet 100. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.

https://ria.ru/20231101/derzhavin-1906709784.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярск, владивосток, челябинск, аэрофлот, туризм