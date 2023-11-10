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Группа "Аэрофлот" запускает рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск - РИА Новости, 10.11.2023
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11:01 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/aeroflot-1908593200.html
Группа "Аэрофлот" запускает рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск
Группа "Аэрофлот" запускает рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск - РИА Новости, 10.11.2023
Группа "Аэрофлот" запускает рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск
Группа "Аэрофлот" с 1 января 2024 года запускает прямые рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск, полеты будут выполняться два раза в неделю... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:01
2023-11-10T11:01
красноярск
владивосток
челябинск
аэрофлот
туризм
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" с 1 января 2024 года запускает прямые рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск, полеты будут выполняться два раза в неделю авиакомпанией "Россия" (входит в "Аэрофлот"), сообщил перевозчик. "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск. Полеты будут выполняться с 1 января 2024 года авиакомпанией "Россия". Жители Красноярского края могут приобрести перелеты по этим направлениям по сниженным тарифам - в рамках государственной программы субсидирования региональных воздушных перевозок", - говорится в сообщении. Авиакомпания запланировала два еженедельных рейса во Владивосток - по понедельникам и пятницам на лайнерах Boeing 737. Полеты из Красноярска в Челябинск будут также выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам на самолетах Superjet 100. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
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красноярск, владивосток, челябинск, аэрофлот, туризм
Красноярск, Владивосток, Челябинск, Аэрофлот, Туризм

Группа "Аэрофлот" запускает рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" с 1 января 2024 года запускает прямые рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск, полеты будут выполняться два раза в неделю авиакомпанией "Россия" (входит в "Аэрофлот"), сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск. Полеты будут выполняться с 1 января 2024 года авиакомпанией "Россия". Жители Красноярского края могут приобрести перелеты по этим направлениям по сниженным тарифам - в рамках государственной программы субсидирования региональных воздушных перевозок", - говорится в сообщении.
Бортпроводница авиакомпании Аэрофлот на презентации самолёта Boeing 737-900 авиакомпании Россия, названного в честь Г.Р. Державина - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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Авиакомпания запланировала два еженедельных рейса во Владивосток - по понедельникам и пятницам на лайнерах Boeing 737. Полеты из Красноярска в Челябинск будут также выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам на самолетах Superjet 100.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
 
КрасноярскВладивостокЧелябинскАэрофлотТуризм
 
 
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