https://ria.ru/20231109/zvanie-1908494727.html

Племяннику Рамзана Кадырова присвоили звание Героя Чеченской республики

Племяннику Рамзана Кадырова присвоили звание Героя Чеченской республики - РИА Новости, 09.11.2023

Племяннику Рамзана Кадырова присвоили звание Героя Чеченской республики

Племяннику главы Чечни, его советнику-помощнику по силовому блоку Хамзату Кадырову присвоили звание "Герой Чеченской Республики", сообщил министр региона по... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T19:30

2023-11-09T19:30

2023-11-09T19:30

россия

ахмед дудаев

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 9 ноя – РИА Новости. Племяннику главы Чечни, его советнику-помощнику по силовому блоку Хамзату Кадырову присвоили звание "Герой Чеченской Республики", сообщил министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "От всей души поздравляю …Хамзата Кадырова с присвоением звания "Герой Чеченской Республики"! Награду вручил Глава ЧР, Герой России, мой дорогой БРАТ Рамзан Ахматович Кадыров", - написал Дудаев в Telegram-канале. Он охарактеризовал Хамзата Кадырова как достойного соратника главы Чечни, богобоязненного мусульманина, который "чтит заветы своего великого дедушки Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова". "За его спиной большой опыт работы в разных направлениях, и в каждом из них он показал себя как справедливый управленец и специалист высокого класса, готовый самоотверженно служить на благо народа", - добавил Дудаев.

https://ria.ru/20231109/orden-1908417655.html

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россия, ахмед дудаев, рамзан кадыров