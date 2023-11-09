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Племяннику Рамзана Кадырова присвоили звание Героя Чеченской республики - РИА Новости, 09.11.2023
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19:30 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/zvanie-1908494727.html
Племяннику Рамзана Кадырова присвоили звание Героя Чеченской республики
Племяннику Рамзана Кадырова присвоили звание Героя Чеченской республики - РИА Новости, 09.11.2023
Племяннику Рамзана Кадырова присвоили звание Героя Чеченской республики
Племяннику главы Чечни, его советнику-помощнику по силовому блоку Хамзату Кадырову присвоили звание "Герой Чеченской Республики", сообщил министр региона по... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T19:30
2023-11-09T19:30
россия
ахмед дудаев
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 9 ноя – РИА Новости. Племяннику главы Чечни, его советнику-помощнику по силовому блоку Хамзату Кадырову присвоили звание "Герой Чеченской Республики", сообщил министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "От всей души поздравляю …Хамзата Кадырова с присвоением звания "Герой Чеченской Республики"! Награду вручил Глава ЧР, Герой России, мой дорогой БРАТ Рамзан Ахматович Кадыров", - написал Дудаев в Telegram-канале. Он охарактеризовал Хамзата Кадырова как достойного соратника главы Чечни, богобоязненного мусульманина, который "чтит заветы своего великого дедушки Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова". "За его спиной большой опыт работы в разных направлениях, и в каждом из них он показал себя как справедливый управленец и специалист высокого класса, готовый самоотверженно служить на благо народа", - добавил Дудаев.
https://ria.ru/20231109/orden-1908417655.html
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россия, ахмед дудаев, рамзан кадыров
Россия, Ахмед Дудаев, Рамзан Кадыров
Племяннику Рамзана Кадырова присвоили звание Героя Чеченской республики

Племяннику Рамзана Кадырова Хамзату присвоено звание Героя Чеченской республики

© Фото : сайт Чеченской РеспубликиХамзат Кадыров
Хамзат Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : сайт Чеченской Республики
Хамзат Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 9 ноя – РИА Новости. Племяннику главы Чечни, его советнику-помощнику по силовому блоку Хамзату Кадырову присвоили звание "Герой Чеченской Республики", сообщил министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«
"От всей души поздравляю …Хамзата Кадырова с присвоением звания "Герой Чеченской Республики"! Награду вручил Глава ЧР, Герой России, мой дорогой БРАТ Рамзан Ахматович Кадыров", - написал Дудаев в Telegram-канале.
Он охарактеризовал Хамзата Кадырова как достойного соратника главы Чечни, богобоязненного мусульманина, который "чтит заветы своего великого дедушки Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова".
«
"За его спиной большой опыт работы в разных направлениях, и в каждом из них он показал себя как справедливый управленец и специалист высокого класса, готовый самоотверженно служить на благо народа", - добавил Дудаев.
Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова и министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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РоссияАхмед ДудаевРамзан Кадыров
 
 
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