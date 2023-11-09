https://ria.ru/20231109/zhurnalisty-1908451174.html

На Ближнем Востоке с 7 октября погибли 39 журналистов, заявили в КЗЖ

На Ближнем Востоке с 7 октября погибли 39 журналистов, заявили в КЗЖ - РИА Новости, 09.11.2023

На Ближнем Востоке с 7 октября погибли 39 журналистов, заявили в КЗЖ

Число погибших журналистов и работников СМИ с начала войны между Израилем и ХАМАС возросло до 39 человек, сообщил в четверг Комитет защиты журналистов... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:40

2023-11-09T16:40

2023-11-09T16:48

комитет защиты журналистов

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

в мире

израиль

палестина

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Число погибших журналистов и работников СМИ с начала войны между Израилем и ХАМАС возросло до 39 человек, сообщил в четверг Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ).Ранее сообщалось о 36 погибших."По состоянию на 9 ноября, согласно предварительным расследованиям комитета, среди более чем 12 тысяч человек, погибших с начала войны 7 октября, по меньшей мере 39 журналистов и работников СМИ", - говорится в заявлении.По информации комитета, среди них 34 гражданина Палестины, четыре гражданина Израиля и один гражданин Ливана. В комитете добавили, что по меньшей мере восемь журналистов пострадали, еще три числятся пропавшими без вести.Ранее Комитет защиты журналистов, который начал документировать случаи гибели сотрудников прессы в 1992 году сообщал, что война между Израилем и движением ХАМАС стала самым смертоносным периодом для журналистов.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

израиль

палестина

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комитет защиты журналистов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире, израиль, палестина