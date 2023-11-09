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В Минздраве рассказали о состоянии журналиста Sputnik Акифи - РИА Новости, 09.11.2023
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10:49 09.11.2023 (обновлено: 10:53 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/zhurnalist-1908338606.html
В Минздраве рассказали о состоянии журналиста Sputnik Акифи
В Минздраве рассказали о состоянии журналиста Sputnik Акифи - РИА Новости, 09.11.2023
В Минздраве рассказали о состоянии журналиста Sputnik Акифи
Раненный при ударе украинского беспилотника в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи остается в тяжелом состоянии, но есть положительная РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:49
2023-11-09T10:53
происшествия
россия
sputnik
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Раненный при ударе украинского беспилотника в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи остается в тяжелом состоянии, но есть положительная динамика, с ним работают специалисты нескольких ведущих федеральных центров Минздрава, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее в минздраве Белгородской области заявили, что Акифи транспортирован на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев ранее сообщал РИА Новости, что лечение журналиста находится под личным контролем министра здравоохранения Михаила Мурашко и белгородского губернатора Вячеслава Гладкова."Его состояние врачи по-прежнему оценивают как тяжелое, но есть положительная динамика. Его ведут специалисты нескольких ведущих федеральных центров Минздрава. Лечение он получает в полном объеме", - сказал Кузнецов.Имеющий российское гражданство Хайбар Акифи и его жена Олеся были тяжело ранены в ночь на 12 октября в результате падения украинского беспилотника на дом на окраине Белгорода, где находилась семья журналиста, в огне погибли их четырехлетняя дочь Амина и родители супруги.Ранее сообщалось, что у журналиста ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга.
https://ria.ru/20231019/akifi-1903924386.html
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происшествия, россия, sputnik
Происшествия, Россия, Sputnik
В Минздраве рассказали о состоянии журналиста Sputnik Акифи

В Минздраве сообщили о положительной динамике в состоянии журналиста Акифи

© SputnikЖурналист Sputnik Хайбар Акифи
Журналист Sputnik Хайбар Акифи - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Sputnik
Журналист Sputnik Хайбар Акифи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Раненный при ударе украинского беспилотника в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи остается в тяжелом состоянии, но есть положительная динамика, с ним работают специалисты нескольких ведущих федеральных центров Минздрава, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее в минздраве Белгородской области заявили, что Акифи транспортирован на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев ранее сообщал РИА Новости, что лечение журналиста находится под личным контролем министра здравоохранения Михаила Мурашко и белгородского губернатора Вячеслава Гладкова.
«
"Его состояние врачи по-прежнему оценивают как тяжелое, но есть положительная динамика. Его ведут специалисты нескольких ведущих федеральных центров Минздрава. Лечение он получает в полном объеме", - сказал Кузнецов.
Имеющий российское гражданство Хайбар Акифи и его жена Олеся были тяжело ранены в ночь на 12 октября в результате падения украинского беспилотника на дом на окраине Белгорода, где находилась семья журналиста, в огне погибли их четырехлетняя дочь Амина и родители супруги.
Ранее сообщалось, что у журналиста ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга.
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