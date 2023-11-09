https://ria.ru/20231109/zhurnalist-1908338606.html

В Минздраве рассказали о состоянии журналиста Sputnik Акифи

В Минздраве рассказали о состоянии журналиста Sputnik Акифи - РИА Новости, 09.11.2023

В Минздраве рассказали о состоянии журналиста Sputnik Акифи

Раненный при ударе украинского беспилотника в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи остается в тяжелом состоянии, но есть положительная РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:49

2023-11-09T10:49

2023-11-09T10:53

происшествия

россия

sputnik

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Раненный при ударе украинского беспилотника в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи остается в тяжелом состоянии, но есть положительная динамика, с ним работают специалисты нескольких ведущих федеральных центров Минздрава, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее в минздраве Белгородской области заявили, что Акифи транспортирован на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев ранее сообщал РИА Новости, что лечение журналиста находится под личным контролем министра здравоохранения Михаила Мурашко и белгородского губернатора Вячеслава Гладкова."Его состояние врачи по-прежнему оценивают как тяжелое, но есть положительная динамика. Его ведут специалисты нескольких ведущих федеральных центров Минздрава. Лечение он получает в полном объеме", - сказал Кузнецов.Имеющий российское гражданство Хайбар Акифи и его жена Олеся были тяжело ранены в ночь на 12 октября в результате падения украинского беспилотника на дом на окраине Белгорода, где находилась семья журналиста, в огне погибли их четырехлетняя дочь Амина и родители супруги.Ранее сообщалось, что у журналиста ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга.

https://ria.ru/20231019/akifi-1903924386.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, sputnik