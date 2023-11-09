https://ria.ru/20231109/zhurnalist-1908338606.html
В Минздраве рассказали о состоянии журналиста Sputnik Акифи
В Минздраве рассказали о состоянии журналиста Sputnik Акифи - РИА Новости, 09.11.2023
В Минздраве рассказали о состоянии журналиста Sputnik Акифи
Раненный при ударе украинского беспилотника в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи остается в тяжелом состоянии, но есть положительная РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:49
2023-11-09T10:49
2023-11-09T10:53
происшествия
россия
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902261097_0:121:1242:820_1920x0_80_0_0_0fc98156d23ea1b973c9623ff0369957.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Раненный при ударе украинского беспилотника в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи остается в тяжелом состоянии, но есть положительная динамика, с ним работают специалисты нескольких ведущих федеральных центров Минздрава, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее в минздраве Белгородской области заявили, что Акифи транспортирован на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев ранее сообщал РИА Новости, что лечение журналиста находится под личным контролем министра здравоохранения Михаила Мурашко и белгородского губернатора Вячеслава Гладкова."Его состояние врачи по-прежнему оценивают как тяжелое, но есть положительная динамика. Его ведут специалисты нескольких ведущих федеральных центров Минздрава. Лечение он получает в полном объеме", - сказал Кузнецов.Имеющий российское гражданство Хайбар Акифи и его жена Олеся были тяжело ранены в ночь на 12 октября в результате падения украинского беспилотника на дом на окраине Белгорода, где находилась семья журналиста, в огне погибли их четырехлетняя дочь Амина и родители супруги.Ранее сообщалось, что у журналиста ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга.
https://ria.ru/20231019/akifi-1903924386.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902261097_0:0:1243:933_1920x0_80_0_0_525739e2c53c181d652073ab7271de62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, sputnik
Происшествия, Россия, Sputnik
В Минздраве рассказали о состоянии журналиста Sputnik Акифи
В Минздраве сообщили о положительной динамике в состоянии журналиста Акифи
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Раненный при ударе украинского беспилотника в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи остается в тяжелом состоянии, но есть положительная динамика, с ним работают специалисты нескольких ведущих федеральных центров Минздрава, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее в минздраве Белгородской области заявили, что Акифи транспортирован на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
ранее сообщал РИА Новости, что лечение журналиста находится под личным контролем министра здравоохранения Михаила Мурашко
и белгородского губернатора Вячеслава Гладкова
.
«
"Его состояние врачи по-прежнему оценивают как тяжелое, но есть положительная динамика. Его ведут специалисты нескольких ведущих федеральных центров Минздрава. Лечение он получает в полном объеме", - сказал Кузнецов.
Имеющий российское гражданство Хайбар Акифи и его жена Олеся были тяжело ранены в ночь на 12 октября в результате падения украинского беспилотника на дом на окраине Белгорода
, где находилась семья журналиста, в огне погибли их четырехлетняя дочь Амина и родители супруги.
Ранее сообщалось, что у журналиста ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга.
За пострадавшей при атаке БПЛА женой журналиста Sputnik ухаживает ее сестра