https://ria.ru/20231109/zhile-1908382471.html

Жилищные условия с господдержкой улучшили 445 молодых воронежских семей

Жилищные условия с господдержкой улучшили 445 молодых воронежских семей - РИА Новости, 09.11.2023

Жилищные условия с господдержкой улучшили 445 молодых воронежских семей

Государственная поддержка позволила в Воронежской области улучшить жилищные условия более чем 400 молодым семьям, сообщил председатель Воронежской областной... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:28

2023-11-09T13:28

2023-11-09T14:03

воронежская область

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

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ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Государственная поддержка позволила в Воронежской области улучшить жилищные условия более чем 400 молодым семьям, сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Депутаты Воронежской областной думы обсудили темпы ввода жилья в регионе, в том числе обеспечение им молодых семей и детей-сирот. "На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 2023 году выделено более 270 миллионов (в том числе 150 миллионов - из бюджета области), это позволит 445 молодым семьям улучшить жилищные условия. На текущую дату 441 молодая семья уже воспользовалась мерами господдержки. В 2024 году на эти цели запланировано выделение аналогичных бюджетных ассигнований", - сказал Нетёсов. Что касается обеспечения жильем детей-сирот, то в 2023 году на предоставление жилых помещений этой категории граждан было предусмотрено более 1 миллиарда 137 миллионов рублей. Всего за счет лимитов 2023 года приобретена 401 квартира. В 2024 году, по информации министерства строительства области, пока планируется приобрести 389 жилых помещений. Владимир Нетёсов отметил, что хорошо себя зарекомендовала практика предоставления сертификатов на приобретение жилого помещения в собственность для детей-сирот. Он напомнил, что в сентябре прошлого года вступил в силу закон, предусматривающий введение в регионе данной альтернативной меры соцподдержки. А в мае текущего года депутаты Воронежской областной думы расширили критерии для предоставления детям-сиротам сертификатов на приобретение жилья в собственность. В частности, право на эту меру поддержки распространили на детей-сирот, у которых есть незначительные доли в жилых помещениях или они находятся в непригодном для проживания состоянии. "Сертификат можно использовать для приобретения помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. К выплате могут быть добавлены дополнительные собственные или заемные средства, а также средства материнского капитала", – сказал Нетёсов. На реализацию соответствующего закона в 2023 году в область было выделено 200 миллионов рублей, что позволило выдать 58 сертификатов. В следующем году на предоставление сертификатов запланирована аналогичная сумма.

https://ria.ru/20231109/investprogramma-1908368664.html

https://ria.ru/20231026/kompensatsii-1905504628.html

воронежская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума