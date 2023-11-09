https://ria.ru/20231109/zelenskiy-1908485718.html

Венгерские власти не исключили визита Зеленского в Будапешт

Венгерские власти не исключили визита Зеленского в Будапешт - РИА Новости, 09.11.2023

Венгерские власти не исключили визита Зеленского в Будапешт

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш опроверг сообщения СМИ о том, что власти страны якобы пригласили в Будапешт Владимира Зеленского,... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:51

2023-11-09T18:51

2023-11-09T18:51

в мире

венгрия

владимир зеленский

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898449685_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_2371066ff660dea0a6c05807f606a634.jpg

БУДАПЕШТ, 9 ноя - РИА Новости. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш опроверг сообщения СМИ о том, что власти страны якобы пригласили в Будапешт Владимира Зеленского, отметив, что такой визит не исключен. На правительственном брифинге журналисты попросили Гуйяша подтвердить или опровергнуть информацию СМИ о том, что венгерские власти приглашали в страну Зеленского и что "некая украинская делегация" уже находится в Будапеште. "Это не правда... Не верьте фейковым новостям", - сказал Гуйяш. Брифинг транслировал канал М1. На вопрос, возможен ли такой визит, Гуйяш ответил, что "ничего не исключено". В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана посетить Украину. В марте 2023 года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время. Сийярто в интервью РИА Новости также заявлял, что Венгрия готова принять у себя переговоры представителей Москвы и Киева, если они пожелают этого.

https://ria.ru/20231106/vengriya-1907791649.html

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872492144.html

венгрия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, владимир зеленский, украина