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Венгерские власти не исключили визита Зеленского в Будапешт - РИА Новости, 09.11.2023
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18:51 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/zelenskiy-1908485718.html
Венгерские власти не исключили визита Зеленского в Будапешт
Венгерские власти не исключили визита Зеленского в Будапешт - РИА Новости, 09.11.2023
Венгерские власти не исключили визита Зеленского в Будапешт
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш опроверг сообщения СМИ о том, что власти страны якобы пригласили в Будапешт Владимира Зеленского,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:51
2023-11-09T18:51
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БУДАПЕШТ, 9 ноя - РИА Новости. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш опроверг сообщения СМИ о том, что власти страны якобы пригласили в Будапешт Владимира Зеленского, отметив, что такой визит не исключен. На правительственном брифинге журналисты попросили Гуйяша подтвердить или опровергнуть информацию СМИ о том, что венгерские власти приглашали в страну Зеленского и что "некая украинская делегация" уже находится в Будапеште. "Это не правда... Не верьте фейковым новостям", - сказал Гуйяш. Брифинг транслировал канал М1. На вопрос, возможен ли такой визит, Гуйяш ответил, что "ничего не исключено". В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана посетить Украину. В марте 2023 года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время. Сийярто в интервью РИА Новости также заявлял, что Венгрия готова принять у себя переговоры представителей Москвы и Киева, если они пожелают этого.
https://ria.ru/20231106/vengriya-1907791649.html
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872492144.html
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в мире, венгрия, владимир зеленский, украина
В мире, Венгрия, Владимир Зеленский, Украина
Венгерские власти не исключили визита Зеленского в Будапешт

Гуйяш: Зеленского не приглашали в Венгрию, но не исключают его визита

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 ноя - РИА Новости. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш опроверг сообщения СМИ о том, что власти страны якобы пригласили в Будапешт Владимира Зеленского, отметив, что такой визит не исключен.
На правительственном брифинге журналисты попросили Гуйяша подтвердить или опровергнуть информацию СМИ о том, что венгерские власти приглашали в страну Зеленского и что "некая украинская делегация" уже находится в Будапеште.
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"Это не правда... Не верьте фейковым новостям", - сказал Гуйяш. Брифинг транслировал канал М1. На вопрос, возможен ли такой визит, Гуйяш ответил, что "ничего не исключено".
В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана посетить Украину. В марте 2023 года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время.
Сийярто в интервью РИА Новости также заявлял, что Венгрия готова принять у себя переговоры представителей Москвы и Киева, если они пожелают этого.
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