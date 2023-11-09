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"Суда не будет". В США раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским - РИА Новости, 09.11.2023
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14:13 09.11.2023 (обновлено: 16:04 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/zelenskiy-1908401511.html
"Суда не будет". В США раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским
"Суда не будет". В США раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским - РИА Новости, 09.11.2023
"Суда не будет". В США раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский будет убит своими же генералами, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:13
2023-11-09T16:04
украина
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владимир зеленский
скотт риттер
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет убит своими же генералами, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.&quot;Мы находимся на таком этапе, когда в какой-то момент времени группа генералов восстанет и все закончится плохо. Вспомните Николае Чаушеску, что случилось с ним в Румынии. Они собираются устроить инсценировку суда, скажут, что признают его виновным во всех преступлениях, а затем расстреляют его. Бац — и его нет. Возможно, суда даже не будет&quot;, — отметил разведчик.По его словам, ситуация между Зеленским и его военным командованием становится все хуже и хуже, а разногласия с главкомом ВСУ Валерием Залужным только усугубили положение. Риттер считает, что скоро военные устроят самосуд над украинским лидером.&quot;Это ведь Украина. Он может просто выйти из машины, и кто-то просто сделает несколько выстрелов ему в голову. Вот и будет конец Зеленского. Самый разумный шаг, который он может сделать сейчас, — это уехать из страны&quot;, — резюмировал эксперт.На прошлой неделе Залужный заявил в интервью The Economist, что ВСУ зашли в тупик и "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.В Кремле на это ответили: чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231109/katastrofa-1908380258.html
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украина, киев, владимир зеленский, скотт риттер, валерий залужный, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, в мире, политика
Украина, Киев, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, В мире, Политика
"Суда не будет". В США раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским

Экс-разведчик Риттер: Зеленский погибнет от рук генералов

© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Manu Fernandez
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет убит своими же генералами, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«

"Мы находимся на таком этапе, когда в какой-то момент времени группа генералов восстанет и все закончится плохо. Вспомните Николае Чаушеску, что случилось с ним в Румынии. Они собираются устроить инсценировку суда, скажут, что признают его виновным во всех преступлениях, а затем расстреляют его. Бац — и его нет. Возможно, суда даже не будет", — отметил разведчик.

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По его словам, ситуация между Зеленским и его военным командованием становится все хуже и хуже, а разногласия с главкомом ВСУ Валерием Залужным только усугубили положение. Риттер считает, что скоро военные устроят самосуд над украинским лидером.
«

"Это ведь Украина. Он может просто выйти из машины, и кто-то просто сделает несколько выстрелов ему в голову. Вот и будет конец Зеленского. Самый разумный шаг, который он может сделать сейчас, — это уехать из страны", — резюмировал эксперт.

На прошлой неделе Залужный заявил в интервью The Economist, что ВСУ зашли в тупик и "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.
В Кремле на это ответили: чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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