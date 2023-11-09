Рейтинг@Mail.ru
"Похож на наркомана". В США заметили странную деталь в интервью Зеленского - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 09.11.2023 (обновлено: 09:27 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/zelenskiy-1908316678.html
"Похож на наркомана". В США заметили странную деталь в интервью Зеленского
"Похож на наркомана". В США заметили странную деталь в интервью Зеленского - РИА Новости, 09.11.2023
"Похож на наркомана". В США заметили странную деталь в интервью Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с NBC обратился к экс-главе США Дональду Трампу из-за отчаяния, пишет обозреватель The American Thinker Оливия... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T09:21
2023-11-09T09:27
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
nbc
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f2bf10e8daaca690af98f0eed2c6ce8.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с NBC обратился к экс-главе США Дональду Трампу из-за отчаяния, пишет обозреватель The American Thinker Оливия Мюррей.&quot;Несколько дней назад Зеленский дал интервью каналу NBC, и это было обычное выступление, за исключением одного момента: паническое отчаяние украинского лидера было более ощутимым, чем обычно&quot;, — говорится в материале.По ее мнению, украинский политик пытался связаться с бывшим президентом США, поскольку осознает возможность "неминуемой катастрофы": его может ждать незавидная судьба предыдущих спонсируемых Штатами "союзников", которые вскоре были ими же и устранены.Она также добавила, что Зеленский теперь начинает скрыто угрожать Западу, если он не предоставит ему больше финансовой помощи."Он похож на неистового наркомана, жаждущего очередной дозы наркотиков и обещающего погасить кредит, если только у него будут деньги", — резюмировала журналистка.Зеленский 5 ноября пригласил Трампа на Украину, чтобы оспорить его давнее заявление о способности "разрешить конфликт за 24 часа".В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя Байден обещал поддерживать как Украину, так и Израиль, последнему в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у ВСУ.
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908203328.html
https://ria.ru/20231109/frantsiya-1908310045.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990492_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_4a3ad5d7a8ee0c7621ea104c8f123a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, nbc, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, NBC, Вооруженные силы Украины, Политика
"Похож на наркомана". В США заметили странную деталь в интервью Зеленского

American Thinker: Зеленский обратился к Трампу из-за отчаяния

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с NBC обратился к экс-главе США Дональду Трампу из-за отчаяния, пишет обозреватель The American Thinker Оливия Мюррей.
«

"Несколько дней назад Зеленский дал интервью каналу NBC, и это было обычное выступление, за исключением одного момента: паническое отчаяние украинского лидера было более ощутимым, чем обычно", — говорится в материале.

По ее мнению, украинский политик пытался связаться с бывшим президентом США, поскольку осознает возможность "неминуемой катастрофы": его может ждать незавидная судьба предыдущих спонсируемых Штатами "союзников", которые вскоре были ими же и устранены.
Она также добавила, что Зеленский теперь начинает скрыто угрожать Западу, если он не предоставит ему больше финансовой помощи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
У Зеленского истерика. США выбрали виновного в поражении на Украине
08:00
"Он похож на неистового наркомана, жаждущего очередной дозы наркотиков и обещающего погасить кредит, если только у него будут деньги", — резюмировала журналистка.
Зеленский 5 ноября пригласил Трампа на Украину, чтобы оспорить его давнее заявление о способности "разрешить конфликт за 24 часа".

В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя Байден обещал поддерживать как Украину, так и Израиль, последнему в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
"Безумие". Во Франции предложили пойти на шокирующий ход из-за Зеленского
08:36
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампNBCВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала