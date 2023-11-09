https://ria.ru/20231109/zelenskiy-1908316678.html

"Похож на наркомана". В США заметили странную деталь в интервью Зеленского

"Похож на наркомана". В США заметили странную деталь в интервью Зеленского - РИА Новости, 09.11.2023

"Похож на наркомана". В США заметили странную деталь в интервью Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с NBC обратился к экс-главе США Дональду Трампу из-за отчаяния, пишет обозреватель The American Thinker Оливия... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T09:21

2023-11-09T09:21

2023-11-09T09:27

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с NBC обратился к экс-главе США Дональду Трампу из-за отчаяния, пишет обозреватель The American Thinker Оливия Мюррей."Несколько дней назад Зеленский дал интервью каналу NBC, и это было обычное выступление, за исключением одного момента: паническое отчаяние украинского лидера было более ощутимым, чем обычно", — говорится в материале.По ее мнению, украинский политик пытался связаться с бывшим президентом США, поскольку осознает возможность "неминуемой катастрофы": его может ждать незавидная судьба предыдущих спонсируемых Штатами "союзников", которые вскоре были ими же и устранены.Она также добавила, что Зеленский теперь начинает скрыто угрожать Западу, если он не предоставит ему больше финансовой помощи."Он похож на неистового наркомана, жаждущего очередной дозы наркотиков и обещающего погасить кредит, если только у него будут деньги", — резюмировала журналистка.Зеленский 5 ноября пригласил Трампа на Украину, чтобы оспорить его давнее заявление о способности "разрешить конфликт за 24 часа".В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя Байден обещал поддерживать как Украину, так и Израиль, последнему в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у ВСУ.

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908203328.html

https://ria.ru/20231109/frantsiya-1908310045.html

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, nbc, вооруженные силы украины, политика