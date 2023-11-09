https://ria.ru/20231109/zdorove-1908412988.html

Кабинеты мужского здоровья хотят создать в Новгородской области

Кабинеты мужского здоровья хотят создать в Новгородской области - РИА Новости, 09.11.2023

Кабинеты мужского здоровья хотят создать в Новгородской области

Для повышения рождаемости в малых городах Новгородской области планируется построить жилье, обновить женские консультации, создать кабинеты мужского здоровья, а РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:50

2023-11-09T14:50

2023-11-09T15:39

новгородская область

андрей никитин (политик)

валентина матвиенко

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Для повышения рождаемости в малых городах Новгородской области планируется построить жилье, обновить женские консультации, создать кабинеты мужского здоровья, а также ввести выплаты при рождении четвертого ребенка, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Парламентские слушания "Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика" под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко прошли в четверг в Москве. Никитин рассказал, что благодаря федеральному пилотному проекту "Репродуктивное здоровье" количество абортов в Новгородской области сократилось почти в два раза. При этом 23 процента женщин репродуктивного возраста не имеют детей. С 1 сентября 2023 года три небольших города Новгородской области - Валдай, Старая Русса и Боровичи - вошли в федеральный пилотный проект по повышению рождаемости. Такой же эксперимент проводится в Тамбовской и Пензенской областях. Регионы уже представили правительству РФ свои программы на рассмотрение. "Первое, что мы будем делать - это формировать инфраструктуру. И в этих городах начинать строить современное качественное жилье <…> Второе, и это выявил проект "Репродуктивное здоровье", - это оборудование женских консультаций, родильных домов. К сожалению, это не попало ни в один из федеральных проектов больших, которые проходили у нас в последние годы по здравоохранению <…> Нам нужно будет возвращать качественные женские консультации, создавать там кабинеты мужского здоровья, которых, в принципе, не существует в регионах. А, как говорят нам врачи, эта проблема есть <…> И третье - конечно, продуманная программа выплат. Например, для нашего региона мы видим, что важно стимулировать молодых родителей 25-30 лет рожать первого ребенка. Важно стимулировать рождение четвертого ребенка", - рассказал Никитин на парламентских слушаниях. Он также добавил, что в результате предложенных мер рождаемость в малых городах должна повыситься минимум на 20 процентов.

https://ria.ru/20231018/rozhdaemost-1903629515.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, андрей никитин (политик), валентина матвиенко