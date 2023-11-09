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Путин и Токаев на совместном заявлении для прессы - РИА Новости, 09.11.2023
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14:19 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/zayavlenie-1908403529.html
Путин и Токаев на совместном заявлении для прессы
Путин и Токаев на совместном заявлении для прессы - РИА Новости, 09.11.2023
Путин и Токаев на совместном заявлении для прессы
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписывают документы по итогам переговоров в Астане и делают заявление для прессы. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:19
2023-11-09T14:19
россия
казахстан
астана
касым-жомарт токаев
владимир путин
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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписывают документы по итогам переговоров в Астане и делают заявление для прессы.
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LIVE: Путин и Токаев на совместном заявлении для прессы
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россия, казахстан, астана, касым-жомарт токаев, владимир путин, видео
Россия, Казахстан, Астана, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Путин и Токаев на совместном заявлении для прессы
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписывают документы по итогам переговоров в Астане и делают заявление для прессы.
2023-11-09T14:19
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Путин и Токаев на совместном заявлении для прессы

Читать ria.ru в
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписывают документы по итогам переговоров в Астане и делают заявление для прессы.
 
РоссияКазахстанАстанаКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
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