https://ria.ru/20231109/zayavlenie-1908403529.html

Путин и Токаев на совместном заявлении для прессы

Путин и Токаев на совместном заявлении для прессы - РИА Новости, 09.11.2023

Путин и Токаев на совместном заявлении для прессы

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписывают документы по итогам переговоров в Астане и делают заявление для прессы. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:19

2023-11-09T14:19

2023-11-09T14:19

россия

казахстан

астана

касым-жомарт токаев

владимир путин

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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписывают документы по итогам переговоров в Астане и делают заявление для прессы.

россия

казахстан

астана

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2023

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, казахстан, астана, касым-жомарт токаев, владимир путин, видео