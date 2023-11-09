https://ria.ru/20231109/zayavlenie-1908403529.html
Путин и Токаев на совместном заявлении для прессы
Путин и Токаев на совместном заявлении для прессы - РИА Новости, 09.11.2023
Путин и Токаев на совместном заявлении для прессы
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписывают документы по итогам переговоров в Астане и делают заявление для прессы. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:19
2023-11-09T14:19
2023-11-09T14:19
россия
казахстан
астана
касым-жомарт токаев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908412208_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_30099098c8b420a4f60401e1cec134dc.jpg
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписывают документы по итогам переговоров в Астане и делают заявление для прессы.
россия
казахстан
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908412208_93:0:1002:682_1920x0_80_0_0_b4313fff7d2acfb9d1e845064480b9e2.jpg
LIVE: Путин и Токаев на совместном заявлении для прессы
LIVE: Путин и Токаев на совместном заявлении для прессы
2023-11-09T14:19
true
PT33M41S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, астана, касым-жомарт токаев, владимир путин, видео
Россия, Казахстан, Астана, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Путин и Токаев на совместном заявлении для прессы
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписывают документы по итогам переговоров в Астане и делают заявление для прессы.
2023-11-09T14:19
true
PT33M41S
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписывают документы по итогам переговоров в Астане и делают заявление для прессы.