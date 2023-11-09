https://ria.ru/20231109/zarplata-1908453583.html
В Думе раскритиковали слова оренбургского министра о зарплатах учителей
В Думе раскритиковали слова оренбургского министра о зарплатах учителей - РИА Новости, 09.11.2023
В Думе раскритиковали слова оренбургского министра о зарплатах учителей
В Госдуме, несмотря на разъяснения оренбургских властей, критикуют слова местного министра Алексея Пахомова про зарплаты учителям, в частности, с... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:52
2023-11-09T16:52
2023-11-09T16:52
борис чернышов (депутат)
оренбургская область
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Госдуме, несмотря на разъяснения оренбургских властей, критикуют слова местного министра Алексея Пахомова про зарплаты учителям, в частности, с соответствующими заявлениями выступили депутаты от фракций ЛДПР и "Новых людей". Ранее в ряде СМИ появилась информация, что министр образования и науки Алексей Пахомов якобы заявил, что педагогам не нужно поднимать зарплаты, потому что "тогда в школу пойдут за длинным рублём, а не по призванию". Однако власти Оренбургской области опровергли эту информацию. В региональном минобразовании РИА Новости пояснили, что "данная информация не соответствует действительности, в настоящее время министерством готовится требование об опровержении средствами массовой информации сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. В областном правительстве РИА Новости рассказали, что слова чиновника были вырваны из контекста. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов призвал уволить министра образования Оренбургской области, а также проверить систему образования области. "Когда допускаются такие выражения, которые допустил министр образования Оренбургской области, который предложил не поднимать зарплату учителям, поскольку тогда в профессию пойдут за длинным рублем, а не по призванию. Подход глупый… Мы обращаемся и к главе Рособрнадзора Анзору Музаеву, министру просвещения Сергею Кравцову, с просьбой. Сергею Кравцову – отозвать согласование на назначение данного министра, а Анзору Ахмедовичу – проверить систему образования Оренбургской области. Такие заявления беспрецедентно негативно влияют на мотивацию учителей", - сказал Чернышов в Госдуме. В свою очередь член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") назвала верхом цинизма заявления о том, что педагогам нельзя повышать зарплату. "Вчера министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов заявил, что педагогам нельзя повышать зарплату, потому что тогда в школу пойдут за длинным рублём, а не по призванию. Это верх цинизма", - сказала Скрозникова журналистам. Она отметила, что нет ничего удивительного, что в Оренбургской области не хватает учителей, а те, кто работают, берут очень большое количество часов. "В той же Оренбургской области оклад учителя в некоторых районах всего 8-9 тысяч рублей. Педагоги, которые отработали в школе больше двадцати лет, имеют высшую категорию и трудятся на две ставки, получают 38 тысяч. Им буквально приходится выживать. А в это время региональный министр придумывает отговорки, почему учителям нельзя повышать зарплату. Всем, кто считает, что педагоги у нас много получают, мы предлагаем хотя бы месяц пожить на оклад учителя", - добавила Скрозникова. По ее мнению, необходимо ввести единый оклад педагога, который будет одинаковым по всей стране. Также надо запретить для органов власти всех уровней запрашивать у школ данные, которые есть на официальном сайте образовательной организации, чтобы избежать излишней документации в работе учителя, заключила парламентарий.
https://ria.ru/20230925/zarplaty-1898392734.html
https://ria.ru/20230707/zarplaty-1882775810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис чернышов (депутат), оренбургская область, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Борис Чернышов (депутат), Оренбургская область, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
В Думе раскритиковали слова оренбургского министра о зарплатах учителей
В ГД призвали уволить оренбургского министра после его слов о зарплатах учителей
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Госдуме, несмотря на разъяснения оренбургских властей, критикуют слова местного министра Алексея Пахомова про зарплаты учителям, в частности, с соответствующими заявлениями выступили депутаты от фракций ЛДПР и "Новых людей".
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что министр образования и науки Алексей Пахомов якобы заявил, что педагогам не нужно поднимать зарплаты, потому что "тогда в школу пойдут за длинным рублём, а не по призванию". Однако власти Оренбургской области
опровергли эту информацию. В региональном минобразовании РИА Новости пояснили, что "данная информация не соответствует действительности, в настоящее время министерством готовится требование об опровержении средствами массовой информации сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. В областном правительстве РИА Новости рассказали, что слова чиновника были вырваны из контекста.
Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов
призвал уволить министра образования Оренбургской области, а также проверить систему образования области.
"Когда допускаются такие выражения, которые допустил министр образования Оренбургской области, который предложил не поднимать зарплату учителям, поскольку тогда в профессию пойдут за длинным рублем, а не по призванию. Подход глупый… Мы обращаемся и к главе Рособрнадзора Анзору Музаеву
, министру просвещения Сергею Кравцову
, с просьбой. Сергею Кравцову – отозвать согласование на назначение данного министра, а Анзору Ахмедовичу – проверить систему образования Оренбургской области. Такие заявления беспрецедентно негативно влияют на мотивацию учителей", - сказал Чернышов в Госдуме.
В Госдуму внесли проект о зарплатах учителям не ниже 2,5 МРОТ
В свою очередь член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") назвала верхом цинизма заявления о том, что педагогам нельзя повышать зарплату.
"Вчера министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов заявил, что педагогам нельзя повышать зарплату, потому что тогда в школу пойдут за длинным рублём, а не по призванию. Это верх цинизма", - сказала Скрозникова журналистам.
Она отметила, что нет ничего удивительного, что в Оренбургской области не хватает учителей, а те, кто работают, берут очень большое количество часов.
"В той же Оренбургской области оклад учителя в некоторых районах всего 8-9 тысяч рублей. Педагоги, которые отработали в школе больше двадцати лет, имеют высшую категорию и трудятся на две ставки, получают 38 тысяч. Им буквально приходится выживать. А в это время региональный министр придумывает отговорки, почему учителям нельзя повышать зарплату. Всем, кто считает, что педагоги у нас много получают, мы предлагаем хотя бы месяц пожить на оклад учителя", - добавила Скрозникова.
По ее мнению, необходимо ввести единый оклад педагога, который будет одинаковым по всей стране. Также надо запретить для органов власти всех уровней запрашивать у школ данные, которые есть на официальном сайте образовательной организации, чтобы избежать излишней документации в работе учителя, заключила парламентарий.
Депутат потребовал за три дня разобраться с зарплатами учителей в Хакасии