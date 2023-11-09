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В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели перед праздниками - РИА Новости, 09.11.2023
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17:36 09.11.2023 (обновлено: 19:43 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/zakonotvorchestvo-1908468862.html
В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели перед праздниками
В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели перед праздниками - РИА Новости, 09.11.2023
В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели перед праздниками
Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о сокращении рабочего дня на час перед... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:36
2023-11-09T19:43
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о сокращении рабочего дня на час перед выходным и государственным праздником.&quot;Законопроектом предлагается дополнить статью 95, закрепляющую сокращенный рабочий день перед государственными праздниками, изложив ее следующим образом: &quot;Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих выходному дню или нерабочему праздничному, уменьшается на один час&quot;, — говорится в пояснительной записке.Кроме того, автор инициативы предложил понизить общую максимальную планку продолжительности рабочей недели с 40 до 39 часов."Для этого предлагается: в части 2 статьи 91 Трудового кодекса слова "превышать 40 часов в неделю" заменить словами: "превышать 39 часов в неделю", — указано в публикации.В описании законопроекта указано, что работники зачастую находятся на работе более 40 часов в неделю из-за времени на дорогу. Кроме того, некоторые работодатели злоупотребляют, увеличивая объемы работы без расширения штата сотрудников.Автор документа считает, что идея сделать пятницу сокращенным днем позволит не только снизить чрезмерную нагрузку на работников, но и даст возможность создать новые рабочие места.
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общество, госдума рф, совет федерации рф, россия
Общество, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Россия
В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели перед праздниками

Сенатор Гибатдинов предложил сократить рабочую неделю в России до 39 часов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о сокращении рабочего дня на час перед выходным и государственным праздником.
«

"Законопроектом предлагается дополнить статью 95, закрепляющую сокращенный рабочий день перед государственными праздниками, изложив ее следующим образом: "Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих выходному дню или нерабочему праздничному, уменьшается на один час", — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, автор инициативы предложил понизить общую максимальную планку продолжительности рабочей недели с 40 до 39 часов.
"Для этого предлагается: в части 2 статьи 91 Трудового кодекса слова "превышать 40 часов в неделю" заменить словами: "превышать 39 часов в неделю", — указано в публикации.
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В описании законопроекта указано, что работники зачастую находятся на работе более 40 часов в неделю из-за времени на дорогу. Кроме того, некоторые работодатели злоупотребляют, увеличивая объемы работы без расширения штата сотрудников.
Автор документа считает, что идея сделать пятницу сокращенным днем позволит не только снизить чрезмерную нагрузку на работников, но и даст возможность создать новые рабочие места.
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