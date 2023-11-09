https://ria.ru/20231109/zagranpasport-1908470136.html

Госпошлина за выдачу загранпаспорта увеличится

Госпошлина за выдачу загранпаспорта увеличится - РИА Новости, 09.11.2023

Госпошлина за выдачу загранпаспорта увеличится

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который в том числе предусматривает индексацию на 20 процентов госпошлин за выдачу загранпаспорта. Третье чтение... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:12

2023-11-09T18:12

2023-11-09T18:12

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который в том числе предусматривает индексацию на 20 процентов госпошлин за выдачу загранпаспорта. Третье чтение ожидается 14 ноября. Депутаты поддержали ряд поправок, в том числе уточняющих с 1 июля 2024 года размеры ряда государственных пошлин. Так, госпошлина за выдачу загранпаспорта увеличивается до шести тысяч с пяти тысяч рублей (с электронным носителем информации – до трех тысяч с 2,5 тысячи рублей). Госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ или выезда из нее вырастет до 1,2 тысячи с тысячи рублей, визы для многократного пересечения госграницы – до 1,92 тысячи с 1,6 тысячи рублей. Госпошлина за выдачу приглашения на въезд в РФ повысится до 960 с 800 рублей; вида на жительство – до шести тысяч с пяти тысяч рублей; разрешения на временное проживание – до 1,92 тысячи с 1,6 тысячи рублей; разрешений на привлечение и использование иностранных работников – до 12 тысяч с десяти тысяч рублей; разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, а также за прием в гражданство РФ и выход из него – до 4,2 тысячи с 3,5 тысячи рублей. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

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