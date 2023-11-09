https://ria.ru/20231109/zagranpasport-1908470136.html
Госпошлина за выдачу загранпаспорта увеличится
Госпошлина за выдачу загранпаспорта увеличится - РИА Новости, 09.11.2023
Госпошлина за выдачу загранпаспорта увеличится
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который в том числе предусматривает индексацию на 20 процентов госпошлин за выдачу загранпаспорта. Третье чтение... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:12
2023-11-09T18:12
2023-11-09T18:12
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
госдума рф
паспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155001/36/1550013685_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_79b8f6baeb546a0428959520aab7b299.jpg
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который в том числе предусматривает индексацию на 20 процентов госпошлин за выдачу загранпаспорта. Третье чтение ожидается 14 ноября. Депутаты поддержали ряд поправок, в том числе уточняющих с 1 июля 2024 года размеры ряда государственных пошлин. Так, госпошлина за выдачу загранпаспорта увеличивается до шести тысяч с пяти тысяч рублей (с электронным носителем информации – до трех тысяч с 2,5 тысячи рублей). Госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ или выезда из нее вырастет до 1,2 тысячи с тысячи рублей, визы для многократного пересечения госграницы – до 1,92 тысячи с 1,6 тысячи рублей. Госпошлина за выдачу приглашения на въезд в РФ повысится до 960 с 800 рублей; вида на жительство – до шести тысяч с пяти тысяч рублей; разрешения на временное проживание – до 1,92 тысячи с 1,6 тысячи рублей; разрешений на привлечение и использование иностранных работников – до 12 тысяч с десяти тысяч рублей; разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, а также за прием в гражданство РФ и выход из него – до 4,2 тысячи с 3,5 тысячи рублей. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
https://ria.ru/20231101/chipy-1906577133.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155001/36/1550013685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ed00e34708f0887fac986e76320a2e68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, госдума рф, паспорт
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Госдума РФ, Паспорт
Госпошлина за выдачу загранпаспорта увеличится
Госдума во II чтении индексирует пошлины за выдачу загранпаспорта
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который в том числе предусматривает индексацию на 20 процентов госпошлин за выдачу загранпаспорта. Третье чтение ожидается 14 ноября.
Депутаты поддержали ряд поправок, в том числе уточняющих с 1 июля 2024 года размеры ряда государственных пошлин.
Так, госпошлина за выдачу загранпаспорта увеличивается до шести тысяч с пяти тысяч рублей (с электронным носителем информации – до трех тысяч с 2,5 тысячи рублей). Госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ
или выезда из нее вырастет до 1,2 тысячи с тысячи рублей, визы для многократного пересечения госграницы – до 1,92 тысячи с 1,6 тысячи рублей.
Госпошлина за выдачу приглашения на въезд в РФ повысится до 960 с 800 рублей; вида на жительство – до шести тысяч с пяти тысяч рублей; разрешения на временное проживание – до 1,92 тысячи с 1,6 тысячи рублей; разрешений на привлечение и использование иностранных работников – до 12 тысяч с десяти тысяч рублей; разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, а также за прием в гражданство РФ и выход из него – до 4,2 тысячи с 3,5 тысячи рублей.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
В Минпромторге заявили, что рисков дефицита чипов для загранпаспортов нет