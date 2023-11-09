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На Украине мужчина в камуфляже взорвал машину, в которой ехал автостопом

На Украине мужчина в камуфляже взорвал машину, в которой ехал автостопом - РИА Новости, 09.11.2023

На Украине мужчина в камуфляже взорвал машину, в которой ехал автостопом

Злоумышленник в военной форме взорвал гранатой автомобиль в Одесской области на Украине, сообщили в региональном управлении полиции. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T17:21

2023-11-09T17:21

2023-11-09T17:21

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Злоумышленник в военной форме взорвал гранатой автомобиль в Одесской области на Украине, сообщили в региональном управлении полиции. "Правоохранители установили, что водитель грузового автомобиля подобрал на трассе мужчину в военной форме. Автостопщик попросил подвезти его, а по дороге начал требовать у водителя и его пассажира деньги, достал гранату и выдернул чеку, после чего произошел взрыв", - говорится в сообщении на сайте одесской полиции. Отмечается, что результате происшествия телесные повреждения получил пассажир водителя. В настоящий момент подозреваемый задержан. По информации местных СМИ, взрыв произошел в районе Белгорода-Днестровского.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, одесская область, мвд украины