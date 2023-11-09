Рейтинг@Mail.ru
На Украине мужчина в камуфляже взорвал машину, в которой ехал автостопом - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/vzryv-1908463690.html
На Украине мужчина в камуфляже взорвал машину, в которой ехал автостопом
На Украине мужчина в камуфляже взорвал машину, в которой ехал автостопом - РИА Новости, 09.11.2023
На Украине мужчина в камуфляже взорвал машину, в которой ехал автостопом
Злоумышленник в военной форме взорвал гранатой автомобиль в Одесской области на Украине, сообщили в региональном управлении полиции. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:21
2023-11-09T17:21
в мире
украина
одесская область
мвд украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240448_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_c480e0497327b3ec1776c1859cd52bb7.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Злоумышленник в военной форме взорвал гранатой автомобиль в Одесской области на Украине, сообщили в региональном управлении полиции. "Правоохранители установили, что водитель грузового автомобиля подобрал на трассе мужчину в военной форме. Автостопщик попросил подвезти его, а по дороге начал требовать у водителя и его пассажира деньги, достал гранату и выдернул чеку, после чего произошел взрыв", - говорится в сообщении на сайте одесской полиции. Отмечается, что результате происшествия телесные повреждения получил пассажир водителя. В настоящий момент подозреваемый задержан. По информации местных СМИ, взрыв произошел в районе Белгорода-Днестровского.
https://ria.ru/20230828/srok-1892645815.html
украина
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240448_50:0:1757:1280_1920x0_80_0_0_9c2154b8dc80a593e13124d5fc14ebc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесская область, мвд украины
В мире, Украина, Одесская область, МВД Украины
На Украине мужчина в камуфляже взорвал машину, в которой ехал автостопом

В Одесской области мужчина в камуфляже взорвал машину, в которой ехал автостопом

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Злоумышленник в военной форме взорвал гранатой автомобиль в Одесской области на Украине, сообщили в региональном управлении полиции.
"Правоохранители установили, что водитель грузового автомобиля подобрал на трассе мужчину в военной форме. Автостопщик попросил подвезти его, а по дороге начал требовать у водителя и его пассажира деньги, достал гранату и выдернул чеку, после чего произошел взрыв", - говорится в сообщении на сайте одесской полиции.
Отмечается, что результате происшествия телесные повреждения получил пассажир водителя. В настоящий момент подозреваемый задержан.
По информации местных СМИ, взрыв произошел в районе Белгорода-Днестровского.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Украинскому военному, бросившему гранату в пенсионерку, дали 17 лет колонии
28 августа, 13:12
 
В миреУкраинаОдесская областьМВД Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала