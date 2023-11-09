https://ria.ru/20231109/vzryv-1908299151.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 09.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщили в Telegram-канале ТСН. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T04:04

2023-11-09T04:04

2023-11-09T10:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщили в Telegram-канале ТСН."В Днепре (украинское название Днепропетровска. — Прим. ред.) раздался взрыв во время воздушной тревоги", — передает телеканал. Ранее в городе звучала воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908297415.html

украина

днепропетровск

днепр (город)

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в мире, украина, днепропетровск, днепр (город), вооруженные силы рф