https://ria.ru/20231109/vystavka-1908420406.html
Более 25 тысяч человек посетили стенд Астраханской области на ВДНХ
Более 25 тысяч человек посетили стенд Астраханской области на ВДНХ - РИА Новости, 09.11.2023
Более 25 тысяч человек посетили стенд Астраханской области на ВДНХ
Более 25 тысяч человек посетили стенд Астраханской области на международной выставке "Россия" в Москве, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:11
2023-11-09T15:11
2023-11-09T15:11
астраханская область
общество
технологии
астраханская область
москва
каспийское море
велимир хлебников
борис кустодиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907476467_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12a55298f8b5de36a618a78a0966437d.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Более 25 тысяч человек посетили стенд Астраханской области на международной выставке "Россия" в Москве, сообщает администрация губернатора региона. По словам министра экономического развития области Мансура Гаджиева, стенд Астраханской области пользуется большой популярностью среди посетителей. "За время работы выставки нашу экспозицию посетили более 25 тысяч человек. Среди них много астраханцев, которые оставляют теплые отзывы о регионе", - приводятся в сообщении его слова. Гаджиев отметил, что весь стенд спланирован так, чтобы там было интересно как взрослым, так и детям. "Задача была максимально полно показать богатства и уникальность региона и привлечь внимание посетителей выставки", - уточнил он. Подиум стенда представляет собой интерактивную карту, на которой обозначены соседние регионы, река Волга, Каспийское море, флора и фауна области. На подиуме появляются сундуки, наступив на которые, посетитель открывает для себя ту или иную достопримечательность. Например, это Астраханский кремль, гора Большое Богдо, музей покорителей космоса полигона "Капустин Яр" - всего их 18. Также большой популярностью пользуются детская игра "Рыбалка", башня-головоломка из арбузов, виртуальные путешествия по астраханским барханам и дельте Волги. Взрослым и подросткам представители экспозиции предлагают познакомиться с творчеством знаменитых астраханцев - художника Бориса Кустодиева и поэта Велимира Хлебникова. Посетители могут сами раскрасить картину и собрать из отдельных строк стихотворение. Главной "фишкой" экспозиции является интерактивный лотос, на каждом лепестке которого появляется видеоряд о главных отраслях экономики и жизни региона. А самый популярный объект на стенде - это двугорбый верблюд, гордость астраханской пустыни. Многие приходят специально ради фотографии с ним. Международная выставка - форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего действует 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231025/pomosch-1905088386.html
https://ria.ru/20231020/dokhody-1903998789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, астраханская область, москва, каспийское море, велимир хлебников, борис кустодиев
Астраханская область, Общество, Технологии, Астраханская область, Москва, Каспийское море, Велимир Хлебников, Борис Кустодиев
Более 25 тысяч человек посетили стенд Астраханской области на ВДНХ
Более 25 тысяч человек посетили стенд Астраханской области на выставке "Россия"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Более 25 тысяч человек посетили стенд Астраханской области на международной выставке "Россия" в Москве, сообщает администрация губернатора региона.
По словам министра экономического развития области Мансура Гаджиева, стенд Астраханской области пользуется большой популярностью среди посетителей.
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"За время работы выставки нашу экспозицию посетили более 25 тысяч человек. Среди них много астраханцев, которые оставляют теплые отзывы о регионе", - приводятся в сообщении его слова.
Гаджиев отметил, что весь стенд спланирован так, чтобы там было интересно как взрослым, так и детям.
"Задача была максимально полно показать богатства и уникальность региона и привлечь внимание посетителей выставки", - уточнил он.
Подиум стенда представляет собой интерактивную карту, на которой обозначены соседние регионы, река Волга, Каспийское море
, флора и фауна области. На подиуме появляются сундуки, наступив на которые, посетитель открывает для себя ту или иную достопримечательность. Например, это Астраханский кремль, гора Большое Богдо, музей покорителей космоса полигона "Капустин Яр" - всего их 18.
Также большой популярностью пользуются детская игра "Рыбалка", башня-головоломка из арбузов, виртуальные путешествия по астраханским барханам и дельте Волги. Взрослым и подросткам представители экспозиции предлагают познакомиться с творчеством знаменитых астраханцев - художника Бориса Кустодиева
и поэта Велимира Хлебникова
. Посетители могут сами раскрасить картину и собрать из отдельных строк стихотворение.
Главной "фишкой" экспозиции является интерактивный лотос, на каждом лепестке которого появляется видеоряд о главных отраслях экономики и жизни региона. А самый популярный объект на стенде - это двугорбый верблюд, гордость астраханской пустыни. Многие приходят специально ради фотографии с ним.
Международная выставка - форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего действует 131 экспозиция.
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