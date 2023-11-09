В "Галерее на Чистых прудах" проходит выставка "Африка. Любовь с первого взгляда".
В "Галерее на Чистых прудах" проходит выставка "Африка. Любовь с первого взгляда".
Она продлится до 3 декабря.
На ней представлены предметы декоративного искусства Танзании, Мозамбика, Мали, Конго, Гвинеи, Нигерии, Сенегала, Замбии и Камеруна.
На ней представлены предметы декоративного искусства Танзании, Мозамбика, Мали, Конго, Гвинеи, Нигерии, Сенегала, Замбии и Камеруна.
Посетители смогут увидеть и живопись африканских стран.
Посетители смогут увидеть и живопись африканских стран.
Среди них — Танзания, Конго, Кот-д'Ивуар и Сомали.
Среди них — Танзания, Конго, Кот-д'Ивуар и Сомали.
На выставке представлены деревянные скульптуры, маски, рельефные панно, а также экспонаты из бронзы и слоновой кости.
На выставке представлены деревянные скульптуры, маски, рельефные панно, а также экспонаты из бронзы и слоновой кости.
Предметы искусства описывают сюжеты из живого мира Африканского континента, быта племен и людей.
Предметы искусства описывают сюжеты из живого мира Африканского континента, быта племен и людей.
Многие из них сделаны во второй половине XX века.
Многие из них сделаны во второй половине XX века.
В это время в Африке наблюдался рост творческой активности.
В это время в Африке наблюдался рост творческой активности.
Он происходил на фоне деколонизации.