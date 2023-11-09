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Выставка "Африка. Любовь с первого взгляда" - РИА Новости, 09.11.2023
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Культура
 
10:39 09.11.2023 (обновлено: 16:36 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/vystavka-1908328763.html
Выставка "Африка. Любовь с первого взгляда"
Выставка "Африка. Любовь с первого взгляда" - РИА Новости, 09.11.2023
Выставка "Африка. Любовь с первого взгляда"
В Москве открылась выставка африканского светского искусства. Необычные экспонаты — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.11.2023
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фото
культура
танзания
москва
африка
мозамбик
мали
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В Москве открылась выставка африканского светского искусства. Необычные экспонаты — в фотоленте Ria.ru.
танзания
москва
африка
мозамбик
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Фото, Культура, Танзания, Москва, Африка, Мозамбик, Мали, Камерун, Культура

Выставка "Африка. Любовь с первого взгляда"

Читать ria.ru в
В Москве открылась выставка африканского светского искусства. Необычные экспонаты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

В "Галерее на Чистых прудах" проходит выставка "Африка. Любовь с первого взгляда".

Участники африканской барабанной шоу-группы Килиманджаро на выставке Африка. Любовь с первого взгляда в Галерее на Чистых прудах в Москве

В "Галерее на Чистых прудах" проходит выставка "Африка. Любовь с первого взгляда".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Она продлится до 3 декабря.

Посетительница возле картины Аббаса Рафики Леопарды на выставке Африка. Любовь с первого взгляда в Галерее на Чистых прудах в Москве

Она продлится до 3 декабря.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

На ней представлены предметы декоративного искусства Танзании, Мозамбика, Мали, Конго, Гвинеи, Нигерии, Сенегала, Замбии и Камеруна.

Скульптура из дерева Барабанщики на выставке Африка. Любовь с первого взгляда в Галерее на Чистых прудах в Москве

На ней представлены предметы декоративного искусства Танзании, Мозамбика, Мали, Конго, Гвинеи, Нигерии, Сенегала, Замбии и Камеруна.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Посетители смогут увидеть и живопись африканских стран.

Работы Abas.M.Dr.NV Верблюды и Охота на льва (Сомали, 1970-е годы) на выставке Африка. Любовь с первого взгляда в Галерее на Чистых прудах в Москве

Посетители смогут увидеть и живопись африканских стран.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Среди них — Танзания, Конго, Кот-д'Ивуар и Сомали.

Посетительница на выставке Африка. Любовь с первого взгляда в Галерее на Чистых прудах в Москве

Среди них — Танзания, Конго, Кот-д'Ивуар и Сомали.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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5 из 10
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

На выставке представлены деревянные скульптуры, маски, рельефные панно, а также экспонаты из бронзы и слоновой кости.

Экспонаты на выставке Африка. Любовь с первого взгляда в Галерее на Чистых прудах в Москве

На выставке представлены деревянные скульптуры, маски, рельефные панно, а также экспонаты из бронзы и слоновой кости.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Предметы искусства описывают сюжеты из живого мира Африканского континента, быта племен и людей.

Посетитель на выставке Африка. Любовь с первого взгляда в Галерее на Чистых прудах в Москве

Предметы искусства описывают сюжеты из живого мира Африканского континента, быта племен и людей.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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7 из 10
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Многие из них сделаны во второй половине XX века.

Скульптура из слоновой кости Африканская женщина на выставке Африка. Любовь с первого взгляда в Галерее на Чистых прудах в Москве

Многие из них сделаны во второй половине XX века.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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8 из 10
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

В это время в Африке наблюдался рост творческой активности.

Картина Мустафы Абдалы Юсуфа Двойня на выставке Африка. Любовь с первого взгляда в Галерее на Чистых прудах в Москве

В это время в Африке наблюдался рост творческой активности.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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9 из 10
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Он происходил на фоне деколонизации.

Посетитель на выставке Африка. Любовь с первого взгляда в Галерее на Чистых прудах в Москве

Он происходил на фоне деколонизации.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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