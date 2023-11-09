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Новые категории участников СВО в Белгородской области получат выплаты

Новые категории участников СВО в Белгородской области получат выплаты - РИА Новости, 09.11.2023

Новые категории участников СВО в Белгородской области получат выплаты

В Белгородской области по постановлению губернатора Вячеслава Гладкова расширен перечень категорий участников специальной военной операции и их семей, которые... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T17:15

2023-11-09T17:15

2023-11-09T17:19

белгородская область

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белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 9 ноя – РИА Новости. В Белгородской области по постановлению губернатора Вячеслава Гладкова расширен перечень категорий участников специальной военной операции и их семей, которые могут претендовать на меры социальной поддержки, в том числе в список вошли члены семей сотрудников органов внутренних дел, органов исполнения наказания и других структур, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что постановление губернатора Белгородской области расширяет перечень лиц, имеющих право на получение региональной единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей. "Теперь она может быть предоставлена гражданам, заключившим контракт или имеющим иные правоотношения с организациями, которые оказывают содействие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе правительства, выплата будет произведена при условии, что по состоянию на 1 ноября они являются действующими участниками специальной военной операции. Кроме того, эту выплату смогут получить военнослужащие, которые в период срочной службы по призыву на территории Белгородской области заключили контракт с министерством обороны РФ и принимают участие в специальной военной операции. Отмечается, что в связи неоднократными обращениями губернатор Гладков принял решение о том, что меры региональной социальной поддержки, предусмотренные для семей военнослужащих министерства обороны и контрактников, смогут получать также и члены семей сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, государственной противопожарной службы, органов государственной безопасности, федеральной службы безопасности, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии, граждан, заключивших контракт или имеющих иные правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России. "С 1 ноября все дети в возрасте до 23 лет, если они продолжают обучение по очной форме, будут получать ежемесячно по 3 тысячи рублей, которые можно будет использовать по усмотрению семьи. Ежегодно эта категории детей будет к 1 сентября, к началу учебного года, получать выплату в размере 15 тысяч рублей, которые можно будет направить на приобретение школьной или спортивной формы – опять по усмотрению семьи", – отметила министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова, слова которой приводятся в сообщении. При рождении ребёнка такая семья получит право на единовременную выплату – 50 тысяч рублей. Назначение выплат будет производиться на основании заявлений, которые необходимо подать любым удобным способом – через портал госуслуг, в ходе личного посещения как самим военнослужащим, так и его родственниками управления социальной защиты в муниципалитете или министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области. Если к заявлениям будут приложены справки от командования воинских частей, срок принятия решения существенно сократится. "В настоящее время в регионе получателями указанным мер социальной поддержки уже являются порядка 5,5 тысячи человек. По предварительным оценкам специалистов, к ним добавится ещё примерно 2 тысячи получателей", - пояснили в региональном правительстве.

https://ria.ru/20231103/voin-1907110519.html

https://ria.ru/20231003/gumpomosch-1900200890.html

https://ria.ru/20231102/nagrada-1907059212.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, белгородская область, вячеслав гладков, россия