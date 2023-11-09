https://ria.ru/20231109/vymogatelstvo-1908486235.html
В Дагестане четырех мужчин задержали за вымогательство крупной суммы
В Дагестане четырех мужчин задержали за вымогательство крупной суммы - РИА Новости, 09.11.2023
В Дагестане четырех мужчин задержали за вымогательство крупной суммы
Четверо жителей Дагестана стали фигурантами уголовного дела по подозрению в вымогательстве у мужчины 75 миллионов рублей, правоохранители задержали... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:53
2023-11-09T18:53
2023-11-09T18:53
происшествия
россия
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758793151_211:59:1181:605_1920x0_80_0_0_757b42347c35026b210ce2f9e74af4fb.jpg
МАХАЧКАЛА, 9 ноя - РИА Новости. Четверо жителей Дагестана стали фигурантами уголовного дела по подозрению в вымогательстве у мужчины 75 миллионов рублей, правоохранители задержали злоумышленников после передачи муляжа денег, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой") и п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 163 ("Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере") УК РФ", – говорится в сообщении. По данным следствия, 31 октября нынешнего года четыре жителя Дагестана и неустановленные лица в гараже в Махачкале требовали от 32-летнего мужчины передать им 75 миллионов рублей за якобы возврат земельного участка площадью 3 гектара, угрожая при этом насилием. Потерпевший согласился на их требования, но затем обратился в полицию. В рамках оперативных мероприятий 8 ноября одному из участников преступной группы передали макет 50 миллионов рублей, после чего сообщников задержали сотрудники правоохранительных органов. Следствие в ближайшее время намерено добиться ареста подозреваемых.
https://ria.ru/20231102/vymogatelstvo-1907010197.html
россия
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758793151_349:73:1056:604_1920x0_80_0_0_a0d4aebaab94cb02af923eddd7fd54d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане четырех мужчин задержали за вымогательство крупной суммы
В Дагестане четырех мужчин задержали за вымогательство 75 миллионов рублей