https://ria.ru/20231109/vymogatelstvo-1908486235.html

В Дагестане четырех мужчин задержали за вымогательство крупной суммы

В Дагестане четырех мужчин задержали за вымогательство крупной суммы - РИА Новости, 09.11.2023

В Дагестане четырех мужчин задержали за вымогательство крупной суммы

Четверо жителей Дагестана стали фигурантами уголовного дела по подозрению в вымогательстве у мужчины 75 миллионов рублей, правоохранители задержали... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:53

2023-11-09T18:53

2023-11-09T18:53

происшествия

россия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 9 ноя - РИА Новости. Четверо жителей Дагестана стали фигурантами уголовного дела по подозрению в вымогательстве у мужчины 75 миллионов рублей, правоохранители задержали злоумышленников после передачи муляжа денег, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой") и п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 163 ("Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере") УК РФ", – говорится в сообщении. По данным следствия, 31 октября нынешнего года четыре жителя Дагестана и неустановленные лица в гараже в Махачкале требовали от 32-летнего мужчины передать им 75 миллионов рублей за якобы возврат земельного участка площадью 3 гектара, угрожая при этом насилием. Потерпевший согласился на их требования, но затем обратился в полицию. В рамках оперативных мероприятий 8 ноября одному из участников преступной группы передали макет 50 миллионов рублей, после чего сообщников задержали сотрудники правоохранительных органов. Следствие в ближайшее время намерено добиться ареста подозреваемых.

https://ria.ru/20231102/vymogatelstvo-1907010197.html

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происшествия, россия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)