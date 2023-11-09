https://ria.ru/20231109/vybory-1908345794.html

В Израиле заявили о необходимости досрочных выборов после окончания войны

В Израиле заявили о необходимости досрочных выборов после окончания войны - РИА Новости, 09.11.2023

В Израиле заявили о необходимости досрочных выборов после окончания войны

Министр труда Йоав Бен-Цур от религиозной партии ШАС заявил о необходимости проведения досрочных выборов после окончания военных действий в секторе Газа. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:02

2023-11-09T11:02

2023-11-09T11:04

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Министр труда Йоав Бен-Цур от религиозной партии ШАС заявил о необходимости проведения досрочных выборов после окончания военных действий в секторе Газа. "По окончании войны (премьер Биньямин) Нетаньяху будет вынужден пойти на выборы в течение 90 дней, и это произойдет до (объявления выводов) той или иной следственной комиссией. Это мое мнение. Инициатором выборов может стать сам премьер-министр. Так больше продолжаться не может. Общественность скажет свое слово, и тогда мы посмотрим, получит ли Нетаньяху мандат", - заявил Бен-Цур в интервью газете Маарив. По словам министра, нынешнее правительство не сможет продолжать работу в сложившейся ситуации. "Каждый берет на себя ответственность за случившееся. Я как министр в правительстве тоже беру на себя ответственность", - подчеркнул Бен-Цур. В партии ШАС позже поспешили отметить, что не ведут подобного дискурса, добавив, что министр труда выразил лишь собственное мнение. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231109/netanyakhu-1908292434.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху