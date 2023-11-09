https://ria.ru/20231109/vulkan-1908300388.html

На Камчатке у вулкана Шивелуч могут произойти пеплопады

На Камчатке у вулкана Шивелуч могут произойти пеплопады - РИА Новости, 09.11.2023

На Камчатке у вулкана Шивелуч могут произойти пеплопады

Пеплопады возможны в населенных пунктах Усть-Камчатского района Камчатки из-за сильного ветра, который поднимает пепел, лежащий на склонах вулкана Шивелуч,... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T04:20

2023-11-09T04:20

2023-11-09T04:20

происшествия

шивелуч

камчатка

усть-камчатский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя – РИА Новости. Пеплопады возможны в населенных пунктах Усть-Камчатского района Камчатки из-за сильного ветра, который поднимает пепел, лежащий на склонах вулкана Шивелуч, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "Зафиксирован подъем ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч на высоту до 3 тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространяется в восточном и юго-восточном направлениях в сторону Камчатского залива. На его пути находится посёлок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", - говорится в сообщении. Шивелучу присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Это значит, что авиаперевозчикам рекомендовано изменить маршруты следования воздушных судов во избежание попадания вулканического пепла в механизмы. Вулкан Шивелуч находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи, расположен в 45 километрах от исполина. В апреле 2023 года на Шивелуче произошло мощнейшее за последние 60 лет извержение. Пеплом оказались засыпаны поселки Ключи, Козыревск и Майское.

https://ria.ru/20231102/doroga-1906844405.html

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камчатка

усть-камчатский район

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происшествия, шивелуч, камчатка, усть-камчатский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия