https://ria.ru/20231109/vtb-1908454077.html

ВТБ стал одним из лидеров рейтинга работодателей Forbes

ВТБ стал одним из лидеров рейтинга работодателей Forbes - РИА Новости, 09.11.2023

ВТБ стал одним из лидеров рейтинга работодателей Forbes

ВТБ в третий раз вошел в платиновую группу лидеров рейтинга журнала Forbes – "Лучшие работодатели России", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:53

2023-11-09T16:53

2023-11-09T16:53

россия

втб

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ВТБ в третий раз вошел в платиновую группу лидеров рейтинга журнала Forbes – "Лучшие работодатели России", сообщает пресс-служба банка. Рейтинг базируется на трех основных критериях ESG-повестки – "Экология", "Сотрудники и общество" и "Корпоративное управление". Банк получил высокие оценки по всем трем элементам, отмечается в сообщении. Среди достижений банка в 2022 году организаторы рейтинга отметили значительный объем средств, направленных на благотворительность и поддержку детских медучреждений в рамках программы "Мир без слез". Также жюри высоко оценило программу "Безбумажный банк", позволившую перевести в электронный формат до 97% документов, сэкономить 3,5 миллиарда рублей и спасти от вырубки 100 гектаров лесов, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231109/importozameschenie-1908267241.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб