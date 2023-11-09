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ВТБ стал одним из лидеров рейтинга работодателей Forbes - РИА Новости, 09.11.2023
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16:53 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/vtb-1908454077.html
ВТБ стал одним из лидеров рейтинга работодателей Forbes
ВТБ стал одним из лидеров рейтинга работодателей Forbes - РИА Новости, 09.11.2023
ВТБ стал одним из лидеров рейтинга работодателей Forbes
ВТБ в третий раз вошел в платиновую группу лидеров рейтинга журнала Forbes – "Лучшие работодатели России", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:53
2023-11-09T16:53
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ВТБ в третий раз вошел в платиновую группу лидеров рейтинга журнала Forbes – "Лучшие работодатели России", сообщает пресс-служба банка. Рейтинг базируется на трех основных критериях ESG-повестки – "Экология", "Сотрудники и общество" и "Корпоративное управление". Банк получил высокие оценки по всем трем элементам, отмечается в сообщении. Среди достижений банка в 2022 году организаторы рейтинга отметили значительный объем средств, направленных на благотворительность и поддержку детских медучреждений в рамках программы "Мир без слез". Также жюри высоко оценило программу "Безбумажный банк", позволившую перевести в электронный формат до 97% документов, сэкономить 3,5 миллиарда рублей и спасти от вырубки 100 гектаров лесов, пояснили в пресс-службе.
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россия, втб
Россия, ВТБ

ВТБ стал одним из лидеров рейтинга работодателей Forbes

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ"
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ВТБ в третий раз вошел в платиновую группу лидеров рейтинга журнала Forbes – "Лучшие работодатели России", сообщает пресс-служба банка.
Рейтинг базируется на трех основных критериях ESG-повестки – "Экология", "Сотрудники и общество" и "Корпоративное управление". Банк получил высокие оценки по всем трем элементам, отмечается в сообщении.
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
ВТБ представил программно-аппаратный комплекс "Куб импортозамещения"
Вчера, 10:10
Среди достижений банка в 2022 году организаторы рейтинга отметили значительный объем средств, направленных на благотворительность и поддержку детских медучреждений в рамках программы "Мир без слез". Также жюри высоко оценило программу "Безбумажный банк", позволившую перевести в электронный формат до 97% документов, сэкономить 3,5 миллиарда рублей и спасти от вырубки 100 гектаров лесов, пояснили в пресс-службе.
 
РоссияВТБ
 
 
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