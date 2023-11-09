"Ничего не могут сделать". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте
Экс-советник Кучмы Соскин: российская армия скоро прорвет фронт в зоне СВО
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские военные не могут противостоять российским войскам, которые скоро прорвут фронт в зоне специальной операции, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
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"(Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр. — Прим. ред.) Сырский ничего не может сделать. Видно, он уже выгорел. Мы приближаемся к тому, что фронт будет пробит (россиянами. — Прим. ред.)", — спрогнозировал эксперт.
По его словам, украинская армия в период военных действий потеряла как минимум 200 тысяч человек убитыми, поскольку командование бросает солдат в пекло без необходимого для боевых действий вооружения, отметил Соскин.
ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный признал патовость ситуации для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.