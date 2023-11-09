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"Ничего не могут сделать". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 09.11.2023
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22:29 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/vsu-1908524766.html
"Ничего не могут сделать". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте
"Ничего не могут сделать". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 09.11.2023
"Ничего не могут сделать". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте
Украинские военные не могут противостоять российским войскам, которые скоро прорвут фронт в зоне специальной операции, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T22:29
2023-11-09T22:29
политика
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские военные не могут противостоять российским войскам, которые скоро прорвут фронт в зоне специальной операции, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.&quot;(Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр. — Прим. ред.) Сырский ничего не может сделать. Видно, он уже выгорел. Мы приближаемся к тому, что фронт будет пробит (россиянами. — Прим. ред.)&quot;, — спрогнозировал эксперт.По его словам, украинская армия в период военных действий потеряла как минимум 200 тысяч человек убитыми, поскольку командование бросает солдат в пекло без необходимого для боевых действий вооружения, отметил Соскин.ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный признал патовость ситуации для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231109/rossiya-1908450200.html
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политика, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Политика, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Ничего не могут сделать". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте

Экс-советник Кучмы Соскин: российская армия скоро прорвет фронт в зоне СВО

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские военные не могут противостоять российским войскам, которые скоро прорвут фронт в зоне специальной операции, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«

"(Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр. — Прим. ред.) Сырский ничего не может сделать. Видно, он уже выгорел. Мы приближаемся к тому, что фронт будет пробит (россиянами. — Прим. ред.)", — спрогнозировал эксперт.

По его словам, украинская армия в период военных действий потеряла как минимум 200 тысяч человек убитыми, поскольку командование бросает солдат в пекло без необходимого для боевых действий вооружения, отметил Соскин.
ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
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