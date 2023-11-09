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"Такого еще не было". СМИ раскрыли подробности смертоносного удара по ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
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18:00 09.11.2023 (обновлено: 05:54 10.11.2023)
https://ria.ru/20231109/vsu-1908475596.html
"Такого еще не было". СМИ раскрыли подробности смертоносного удара по ВСУ
"Такого еще не было". СМИ раскрыли подробности смертоносного удара по ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
"Такого еще не было". СМИ раскрыли подробности смертоносного удара по ВСУ
Несколько высокопоставленных военных ВСУ погибли от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-09T18:00
2023-11-10T05:54
политика
владимир зеленский
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Несколько высокопоставленных военных ВСУ погибли от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом пишет Washington Post."Церемония превратилась в кровавую баню. В результате &lt;…&gt; ракетного удара погибли по меньшей мере 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады", — говорится в статье.По информации издания, на мероприятии присутствовало около ста военнослужащих. Врачи, приехавшие на место происшествия, заявили, что ничего подобного не видели с начала полномасштабного конфликта в стране.Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября сообщил, что по военным 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесли удар. По информации украинского издания "Страна", речь идет об атаке 3 ноября, целью которой стали украинские военные во время торжественного построения. Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что удар привел к гибели 50 солдат ВСУ.
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политика, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины
Политика, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
"Такого еще не было". СМИ раскрыли подробности смертоносного удара по ВСУ

WP сообщила о гибели высокопоставленных офицеров ВСУ при награждении в Запорожье

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Несколько высокопоставленных военных ВСУ погибли от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом пишет Washington Post.
«
"Церемония превратилась в кровавую баню. В результате <…> ракетного удара погибли по меньшей мере 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады", — говорится в статье.
По информации издания, на мероприятии присутствовало около ста военнослужащих. Врачи, приехавшие на место происшествия, заявили, что ничего подобного не видели с начала полномасштабного конфликта в стране.
Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября сообщил, что по военным 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесли удар. По информации украинского издания "Страна", речь идет об атаке 3 ноября, целью которой стали украинские военные во время торжественного построения. Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что удар привел к гибели 50 солдат ВСУ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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ПолитикаВладимир ЗеленскийВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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