https://ria.ru/20231109/vsu-1908475596.html

"Такого еще не было". СМИ раскрыли подробности смертоносного удара по ВСУ

"Такого еще не было". СМИ раскрыли подробности смертоносного удара по ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023

"Такого еще не было". СМИ раскрыли подробности смертоносного удара по ВСУ

Несколько высокопоставленных военных ВСУ погибли от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-09T18:00

2023-11-09T18:00

2023-11-10T05:54

политика

владимир зеленский

владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Несколько высокопоставленных военных ВСУ погибли от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом пишет Washington Post."Церемония превратилась в кровавую баню. В результате <…> ракетного удара погибли по меньшей мере 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады", — говорится в статье.По информации издания, на мероприятии присутствовало около ста военнослужащих. Врачи, приехавшие на место происшествия, заявили, что ничего подобного не видели с начала полномасштабного конфликта в стране.Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября сообщил, что по военным 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесли удар. По информации украинского издания "Страна", речь идет об атаке 3 ноября, целью которой стали украинские военные во время торжественного построения. Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что удар привел к гибели 50 солдат ВСУ.

https://ria.ru/20231109/rossiya-1908450200.html

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политика, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины